Môn điền kinh Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, nội dung nào thi đấu đầu tiên?

Giai đoạn tranh tài tập trung bắt đầu từ ngày 20.11. Các nội dung việt dã leo núi nam, nữ diễn ra đầu tiên từ ngày 20 đến 23.11 tại khu vực núi Bà Rá (phường Phước Long, Đồng Nai). Những nội dung còn lại, gồm các cuộc thi trong sân và đi bộ ngoài đường, được tổ chức tại TP.HCM.

Nội dung việt dã leo núi của môn điền kinh sẽ diễn ra tại núi Bà Rá từ ngày 20 đến 23.11. Ảnh: Như Huy

Từ ngày 22 đến 24.11, Ban tổ chức triển khai công tác tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng trọng tài. Vòng sơ loại các nội dung trong sân diễn ra trong hai ngày 25 và 26.11, áp dụng với 26 nội dung, gồm 13 nội dung nam và 13 nội dung nữ.

Các VĐV phải đáp ứng chuẩn thành tích theo quy định của Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam. Ở các nội dung ném, đẩy tạ vòng sơ loại, mỗi VĐV có tối đa ba lần thử sức.

Chương trình tranh huy chương chính thức diễn ra từ sáng 27.11 đến ngày 1.12. Sự góp mặt của các tuyển thủ quốc gia trở về thi đấu cho đơn vị chủ quản hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh quyết liệt, nâng cao chất lượng chuyên môn của đại hội.

Một điểm đáng chú ý là quy định kiểm tra giới tính đối với VĐV đăng ký thi đấu các nội dung nữ. Theo kế hoạch được công bố, các VĐV phải xét nghiệm và nộp chứng nhận kiểm tra gen SRY cho ban tổ chức ít nhất 48 giờ trước khai mạc môn thi đấu. Người không đáp ứng yêu cầu sẽ không được chấp nhận đăng ký.

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 không chỉ là cuộc đua thành tích giữa các địa phương, mà còn đánh dấu những thay đổi đáng chú ý trong công tác tổ chức và quản lý chuyên môn của môn điền kinh.