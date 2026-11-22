Nhà thi đấu môn đấu kiếm đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu quốc tế lớn

Với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức các giải đấu quốc tế, cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đoàn, giải đấu được kỳ vọng sẽ có chất lượng chuyên môn cao.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại Nhà thi đấu Phú Thọ đã cơ bản hoàn tất. Theo ông Nguyễn Hồng Đăng, phụ trách môn đấu kiếm, Cục Thể dục thể thao Việt Nam, đơn vị chủ nhà TP.HCM đã có sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thi đấu.

Hệ thống sàn đấu Allstar cùng các trang thiết bị chuyên môn, âm thanh, ánh sáng đều đáp ứng yêu cầu tổ chức thi đấu ở trình độ cao. Đây là điều kiện thuận lợi để các kiếm thủ phát huy tối đa năng lực, đồng thời góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức.

“TP.HCM đã có sự chuẩn bị rất tốt với 5 sàn đấu chính thức theo yêu cầu chuyên môn của Cục Thể dục thể thao Việt Nam và 8 sàn dành cho các VĐV khởi động. Điều kiện cơ sở vật chất như vậy không chỉ đáp ứng yêu cầu tổ chức SEA Games mà còn có thể phục vụ các giải Grand Prix hoặc Cúp thế giới”, ông Nguyễn Hồng Đăng đánh giá.

Môn đấu kiếm tại Đại hội năm nay quy tụ khoảng 142 VĐV đến từ 7 đoàn gồm Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Công an nhân dân và Thanh Hóa. Các kiếm thủ sẽ tranh tài ở 15 nội dung, gồm 6 nội dung cá nhân, 6 nội dung đồng đội nam, nữ và 3 nội dung đồng đội hỗn hợp nam – nữ ở các loại kiếm liễu, kiếm ba cạnh và kiếm chém.

Bên cạnh cơ sở vật chất, công tác trọng tài cũng được Ban tổ chức đặc biệt chú trọng nhằm bảo đảm tính khách quan, chính xác và công bằng trong thi đấu. Trong số 28 trọng tài được huy động làm nhiệm vụ tại Đại hội, có 2 trọng tài quốc tế do Liên đoàn Đấu kiếm quốc tế cử đến. Toàn bộ 26 trọng tài Việt Nam đều là trọng tài cấp quốc gia, đáp ứng các yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Nhà thi đấu Phú Thọ đã sẵn sàng cho các cuộc tranh tài

Đáng chú ý, việc mời trọng tài quốc tế tham gia điều hành cũng là một trong những giải pháp của Cục Thể dục thể thao Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, chuẩn hóa công tác tổ chức tại kỳ Đại hội lần này.

Về chuyên môn, cuộc đua giành huy chương được dự báo sẽ diễn ra quyết liệt khi các địa phương, đơn vị đều có sự đầu tư đáng kể cho công tác huấn luyện, chuẩn bị lực lượng trong suốt thời gian qua.

Hà Nội, một trong những đơn vị có truyền thống và thế mạnh về đấu kiếm, đã cử các kiếm thủ chủ lực sang Trung Quốc tập huấn trước thềm Đại hội. Trong khi đó, chủ nhà TP.HCM cũng có quá trình tập trung huấn luyện dài hạn, đặc biệt ở hai nội dung sở trường là kiếm ba cạnh và kiếm liễu.

Các đơn vị như Công an nhân dân, Hải Phòng, Bắc Ninh cũng tích cực tăng cường tập huấn, cọ xát chuyên môn với những trung tâm đào tạo đấu kiếm mạnh, quyết tâm nâng cao thành tích tại sân chơi thể thao lớn nhất cả nước.

Theo lịch thi đấu, ngay trong ngày 24.11, hai bộ huy chương đầu tiên sẽ được xác định ở nội dung cá nhân nam kiếm ba cạnh và cá nhân nữ kiếm chém. Môn đấu kiếm sẽ kết thúc thi đấu vào ngày 1.12.

Không chỉ là cuộc cạnh tranh thành tích giữa các địa phương, đơn vị sau một chu kỳ chuẩn bị bốn năm, môn đấu kiếm tại Đại hội còn là dịp để các nhà chuyên môn đánh giá chất lượng công tác đào tạo, phát hiện những nhân tố triển vọng, bổ sung lực lượng cho các đội tuyển quốc gia hướng tới những đấu trường quốc tế trong thời gian tới.