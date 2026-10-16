Món đậu Hà Lan cầu may mắn trong dịp Giáng sinh ở Latvia

Vào dịp Giáng sinh ở Latvia, đậu Hà Lan xám nấu với thịt xông khói, hành tây và muối là món ăn quen thuộc trên bàn tiệc của nhiều gia đình.

Món ăn có cách chế biến tương đối đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng, nổi bật với vị bùi của đậu, vị béo mặn của thịt xông khói và hương thơm của hành tây.

Không chỉ là một món ăn thịnh soạn trong những ngày lễ cuối năm, đậu Hà Lan xám còn mang ý nghĩa văn hóa đặc biệt.

Theo quan niệm dân gian Latvia, loại đậu này tượng trưng cho sự thịnh vượng và sức sống, đồng thời được xem là món ăn mang lại may mắn trong năm mới.

Đậu Hà Lan xám và thịt xông khói, món ăn quốc dân của Latvia. Ảnh: StockFood GmbH/Alamy Stock

Theo truyền thuyết địa phương, mọi người nên ăn hết phần đậu Hà Lan trong bữa ăn Giáng sinh để tránh gặp điều không may.

Một đầu bếp người Latvia cho biết, nếu không ăn hết đậu Hà Lan vào dịp này, bạn thậm chí có thể phải khóc khi năm mới đến. Quan niệm ấy khiến món ăn trở thành một phần thú vị trong phong tục đón lễ của người dân địa phương.

Một nguyên liệu đặc biệt của món ăn là đậu Hà Lan xám lớn Latvia (Latvijas lielie pelēkie zirņi). Loại đậu truyền thống này đã được Liên minh châu Âu công nhận là sản phẩm có Chỉ dẫn xuất xứ được bảo hộ (PDO), ghi nhận mối liên hệ giữa sản phẩm với vùng xuất xứ và các đặc tính gắn liền với địa phương.

Tuy nhiên, giống đậu Hà Lan xám lớn ngày càng trở nên hiếm, khiến một số đầu bếp chuyển sang sử dụng những loại đậu có kích thước nhỏ hơn để chế biến món ăn dịp lễ.

Sau khi luộc chín, hạt đậu có màu xám đậm, đôi khi ánh nâu, với kết cấu mềm và hương vị nhẹ nhàng. Nhờ vậy, đậu dễ dàng hấp thụ vị béo, mặn của thịt xông khói cùng hương thơm của hành tây, tạo nên món ăn mộc mạc nhưng đậm đà.

Với người Latvia, đậu Hà Lan xám nấu thịt xông khói và hành tây không chỉ đơn thuần là món ăn truyền thống mà còn thể hiện niềm hy vọng về một năm mới sung túc, bình an.

Phong tục ăn hết đậu trong dịp Giáng sinh cũng góp phần tạo nên nét văn hóa ẩm thực độc đáo, kết nối bữa ăn ngày lễ với những quan niệm dân gian được lưu truyền qua nhiều thế hệ.