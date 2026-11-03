Môn cầu lông Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Thùy Linh hướng đến cú hat-trick vô địch

Sau hành trình thi đấu quốc tế tại Phần Lan, Đan Mạch và Vietnam Open ở TP.HCM, tay vợt nữ số 1 Việt Nam trở lại tập luyện tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.

Thuỳ Linh là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch đơn nữ tại đại hội năm nay

Với tư cách đương kim vô địch các năm 2018 và 2022, Thùy Linh đặt mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế ở kỳ đại hội năm nay.

Bên cạnh Thùy Linh, nhiều tuyển thủ từng góp mặt tại ASIAD 20 như Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh, Phạm Thị Khánh và Phạm Thị Diệu Ly cũng đã sẵn sàng.

Giải cầu lông các tay vợt xuất sắc quốc gia 2026 tại Quảng Trị vừa qua được xem là bước chạy đà quan trọng. Nguyễn Hải Đăng đánh bại đồng đội Phan Phúc Thịnh, tạo thêm sự tự tin trước mục tiêu bảo vệ HCV.

Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh được dự báo không dễ dàng khi khoảng cách trình độ giữa các tay vợt ngày càng thu hẹp.

Tại giải đấu ở Quảng Trị, cặp đôi nữ chủ lực Phạm Thị Khánh - Phạm Thị Diệu Ly bất ngờ thua ngược bộ đôi trẻ Bùi Bích Phương - Vũ Thị Chinh. Trong khi đó, Nguyễn Đình Hoàng và Trần Đình Mạnh giành HCV đôi nam, cho thấy sự vươn lên của những gương mặt mới.

Theo kế hoạch, môn cầu lông diễn ra từ ngày 15 đến 25.11 tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao Hồ Xuân Hương (TP.HCM), với 7 nội dung gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ.