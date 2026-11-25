Ở chung kết đơn nam, Nguyễn Hải Đăng bảo vệ thành công HCV sau khi đánh bại đồng đội Phan Phúc Thịnh với tỉ số 2-1. Đây cũng là màn tái đấu đáng chú ý sau trận chung kết Giải các cây vợt xuất sắc quốc gia hồi tháng 10 ở Quảng Trị, nơi Hải Đăng từng giành chiến thắng.

Hải Đăng ngược dòng để giành tấm HCV. Ảnh: Vĩnh Hy

Phan Phúc Thịnh nhập cuộc chủ động, liên tục tung ra những pha cầu hiểm hóc và tạo sức ép lên đối thủ. Lối chơi hiệu quả giúp tay vợt này thắng 21-16 ở set đầu, đẩy Hải Đăng vào thế phải bám đuổi.

Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà vô địch đã được thể hiện đúng lúc. Hải Đăng điều chỉnh nhịp độ, cải thiện độ ổn định trong các pha xử lý và tận dụng những sai sót của đối thủ để thắng liền hai set với cùng tỉ số 21-12. Màn ngược dòng giúp tay vợt của TP. HCM tiếp tục giữ vị trí số 1 ở nội dung đơn nam.

Ở chung kết đơn nữ, Nguyễn Thùy Linh cũng không gặp nhiều trở ngại trước đàn chị Vũ Thị Trang. Tay vợt của Đồng Nai kiểm soát thế trận ngay từ đầu, liên tục duy trì tốc độ và độ chính xác trong những pha điều cầu, khiến đối thủ khó tổ chức tấn công.

Thùy Linh khẳng định vị thế của tay vợt nữ số 1 Việt Nam. Ảnh: Vĩnh Hy

Thùy Linh khép lại trận đấu chỉ sau hai set với các tỉ số cách biệt 21-9 và 21-10, qua đó giành HCV. Đáng chú ý, trong suốt hành trình tại Đại hội, cô duy trì phong độ áp đảo, không để đối thủ nào ghi quá 10 điểm trong một set.

Đây là lần thứ hai liên tiếp trong vòng chưa đầy 1 tháng mà Thùy Linh đánh bại Vũ Thị Trang. Tại chung kết đơn nữ Giải các cây vợt xuất sắc quốc gia vừa qua, Thùy Linh đã thắng đàn chị 2-0 để vô địch.

Với việc vô địch Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, Thùy Linh và Hải Đăng tiếp tục thống trị cầu lông quốc nội.