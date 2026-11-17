Trong ngày 17.11, các trận tứ kết đồng đội nam diễn ra vào buổi sáng, trong khi nội dung đồng đội nữ bước vào vòng bán kết buổi tối.

Giải năm nay quy tụ 170 VĐV thuộc 17 đơn vị. Ảnh: Bảo Anh

Đáng chú ý, giải đấu có sự tham dự của những gương mặt nổi bật như Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang, Vũ Thị Anh Thư, Lê Đức Phát, Nguyễn Thị Thu Huyền và Trần Thị Phương Thúy. Trong đó, Thùy Linh và Hải Đăng được kỳ vọng tạo dấu ấn ở các nội dung đơn nam, đơn nữ.

Các VĐV tranh tài ở 7 nội dung gồm: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Đáng chú ý, điều lệ năm nay có những quy định giới hạn đăng ký nhằm bảo đảm thể lực và chất lượng chuyên môn.

VĐV thi đấu đơn không được đăng ký thêm nội dung đôi, mỗi tay vợt chỉ được tham gia tối đa hai nội dung đôi.

Các VĐV thi đấu tứ kết đồng đội nam vào sáng 17.11. Ảnh: Bảo Anh

Ở các nội dung đôi, cuộc cạnh tranh được dự báo khó lường khi trình độ giữa các đơn vị ngày càng thu hẹp. Những kết quả tại Giải cầu lông các tay vợt xuất sắc quốc gia 2026 vừa qua cho thấy nhiều cặp đấu có khả năng tạo bất ngờ.

Với lợi thế sân nhà, TPHCM đăng ký 25 VĐV, tham dự đầy đủ 7 nội dung và đặt mục tiêu dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương.

Sự góp mặt của lực lượng mạnh từ các đoàn hứa hẹn tạo nên cuộc đua quyết liệt trong những ngày tranh tài sắp tới.