Môn cầu lông Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Chờ những cuộc so tài đỉnh cao
Môn cầu lông tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 16 đến 25.11 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TPHCM), quy tụ 170 VĐV thuộc 17 đơn vị trên cả nước. Đây là một trong những môn thi đấu nhận được nhiều sự quan tâm khi có sự góp mặt của hàng loạt tuyển thủ quốc gia và những tay vợt hàng đầu Việt Nam.
Trong ngày 17.11, các trận tứ kết đồng đội nam diễn ra vào buổi sáng, trong khi nội dung đồng đội nữ bước vào vòng bán kết buổi tối.
Đáng chú ý, giải đấu có sự tham dự của những gương mặt nổi bật như Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang, Vũ Thị Anh Thư, Lê Đức Phát, Nguyễn Thị Thu Huyền và Trần Thị Phương Thúy. Trong đó, Thùy Linh và Hải Đăng được kỳ vọng tạo dấu ấn ở các nội dung đơn nam, đơn nữ.
Các VĐV tranh tài ở 7 nội dung gồm: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Đáng chú ý, điều lệ năm nay có những quy định giới hạn đăng ký nhằm bảo đảm thể lực và chất lượng chuyên môn.
VĐV thi đấu đơn không được đăng ký thêm nội dung đôi, mỗi tay vợt chỉ được tham gia tối đa hai nội dung đôi.
Ở các nội dung đôi, cuộc cạnh tranh được dự báo khó lường khi trình độ giữa các đơn vị ngày càng thu hẹp. Những kết quả tại Giải cầu lông các tay vợt xuất sắc quốc gia 2026 vừa qua cho thấy nhiều cặp đấu có khả năng tạo bất ngờ.
Với lợi thế sân nhà, TPHCM đăng ký 25 VĐV, tham dự đầy đủ 7 nội dung và đặt mục tiêu dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương.
Sự góp mặt của lực lượng mạnh từ các đoàn hứa hẹn tạo nên cuộc đua quyết liệt trong những ngày tranh tài sắp tới.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/cho-nhung-cuoc-so-tai-dinh-cao.html