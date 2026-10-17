Món cá nướng than hoa thơm nức mũi, du khách đến Cửa Lò rủ nhau mua làm quà

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6h, tại chợ bến cá Nghi Thủy (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An), không khí mua bán đã nhộn nhịp. Khi những con thuyền cập bến, khoang đầy cá biển như cá thu, cá chim, cá trích…, các tiểu thương và chủ cơ sở chế biến nhanh chóng lựa chọn, trả giá để đưa cá về bán hoặc nướng phục vụ thị trường.

Trong số các loại cá được đưa lên bờ, cá thu luôn được săn đón. Theo những người làm nghề, chất lượng cá nguyên liệu quyết định phần lớn độ thơm ngon của thành phẩm.

Các cơ sở nướng cá thường nằm trong nhà dân hoặc lán lợp tôn, cách bến cá khoảng 200-400m. Ngay sau khi mua về, cá được đưa lên thớt hoặc máy cắt thành từng khúc chéo thân, dày khoảng 2-3cm.

Từng miếng cá sau đó được rửa sạch, loại bỏ phần ruột và để ráo nước trước khi đưa lên bếp.

Để cá không bị dính trong quá trình nướng, mỗi cơ sở có cách làm riêng. Có nơi đặt thêm một thanh tre bên dưới miếng cá, có nơi quấn lá chuối tươi đã rửa sạch quanh thanh sắt dùng để nướng. Những thanh sắt sau đó được xếp ngay ngắn trên bếp than hồng.

Theo chị Nguyễn Thị Luyến, thợ nướng cá, mỗi mẻ thường có khoảng 15-20 miếng, tùy kích thước vỉ. Vỉ nướng được đặt cách mặt than khoảng 10-15cm.

“Cá nướng khoảng 5-7 phút mỗi mẻ. Trong quá trình làm, người thợ phải điều chỉnh lửa, lật cá đều tay. Cá đạt yêu cầu khi bề mặt ngả vàng, tỏa mùi thơm, thịt bên trong dẻo, có vị ngọt và béo tự nhiên”, chị Luyến cho biết.

Sau khi rời bếp than, những miếng cá thu được xếp lên giàn tre, để nguội. Cá sau đó được đóng túi hút chân không, bảo quản trong tủ cấp đông để thuận tiện vận chuyển và sử dụng.

Vào ngày thường, những cơ sở lớn có thể sơ chế khoảng 100kg cá. Đến dịp tết Nguyên đán, lượng nguyên liệu tăng gấp 3-4 lần do nhu cầu mua làm quà biếu và sử dụng trong gia đình tăng cao.

Hiện cá thu nướng Cửa Lò được bán với giá phổ biến khoảng 200.000-240.000 đồng/kg, tùy thời điểm và kích thước cá. Không chỉ là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của người dân địa phương, cá thu nướng còn trở thành một trong những đặc sản được nhiều du khách lựa chọn làm quà sau chuyến đi Cửa Lò.

Hương vị cá biển tươi, vị ngọt béo tự nhiên cùng cách chế biến đơn giản trên bếp than hồng góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho món quà mang đậm hương vị vùng biển xứ Nghệ.