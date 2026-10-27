Môn bóng chuyền khởi tranh tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai

Trong đó, nội dung bóng chuyền nam có 11 đội, nội dung nữ có 6 đội. Các đội được chia bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm để lựa chọn những đội có thành tích cao nhất vào vòng tiếp theo.

Nhà thi đấu Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam là nơi diễn ra các trận tranh tài của môn bóng chuyền.

Để bảo đảm thời gian tổ chức và chất lượng chuyên môn, các trận vòng bảng và tứ kết thi đấu theo thể thức 3 hiệp thắng 2.

Đội thắng với tỷ số 2-0 được 3 điểm, đội thua không có điểm; đội thắng với tỷ số 2-1 được 2 điểm, đội thua được 1 điểm.

Các trận bán kết và chung kết thi đấu theo thể thức 5 hiệp thắng 3.

Trận đấu mở màn giữa Cụm xã Lục Yên và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Trong buổi chiều thi đấu đầu tiên, các trận đấu diễn ra ở nội dung nam. Trận mở màn là cuộc đối đầu giữa Cụm xã Lục Yên và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tiếp đó, Cụm phường Yên Bái gặp Cụm xã Văn Chấn; Cụm xã Văn Bàn tranh tài với Cụm phường Cam Đường.

Trận đấu giữa Cụm phường Yên Bái và Cụm xã Văn Chấn diễn ra sôi nổi, với những pha bóng hấp dẫn.

Là môn thi đấu mở màn đại hội, bóng chuyền góp phần tạo không khí tranh tài sôi nổi ngay từ những ngày đầu, đồng thời tạo cơ hội để các vận động viên giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn và quyết tâm giành thành tích cao.

Lịch thi đấu môn bóng chuyền tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026