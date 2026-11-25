Các xạ thủ Hà Nội giành huy chương vàng nội dung đồng đội. Ảnh: LĐBSHN

Ngày 25-11, môn Bắn súng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tiếp tục diễn ra với nhiều màn tranh tài hấp dẫn. Tâm điểm chú ý thuộc về nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam, nơi xạ thủ Hà Minh Thành (Quân đội) bất ngờ không thể giành huy chương cá nhân.

Trong trận chung kết, Phạm Quang Huy (Hải Phòng) thi đấu đầy bản lĩnh, đạt 19 điểm và cạnh tranh quyết liệt với Trần Công Hiếu (thành phố Hồ Chí Minh). Ở loạt bắn quyết định (shot-off), Quang Huy tiếp tục thể hiện sự chính xác, vượt qua đối thủ để bước lên bục cao nhất. Trần Công Hiếu giành Huy chương bạc, còn Phan Xuân Chuyên (thành phố Hồ Chí Minh) xếp thứ ba với 15 điểm.

Xạ thủ Phạm Quang Huy bất ngờ đánh bại Hà Minh Thành giành HCV bắn súng. Ảnh: Bùi Lượng

Đáng chú ý, Hà Minh Thành, xạ thủ được đánh giá cao ở nội dung này, chỉ cán đích ở vị trí thứ tư, không có huy chương cá nhân. Kết quả trên tạo nên điểm nhấn bất ngờ trong ngày tranh tài của môn Bắn súng.

Dù không có thành tích cao ở nội dung cá nhân, đội thành phố Hồ Chí Minh vẫn khẳng định sức mạnh ở cuộc đua đồng đội 25m súng ngắn bắn nhanh nam. Bộ ba Trần Công Hiếu, Phan Xuân Chuyên và Phan Công Minh giành Huy chương vàng với tổng 1.689 điểm. Đội Hà Nội giành Huy chương bạc, còn đội Quân đội nhận Huy chương đồng.

Ở nội dung 10m súng trường hơi nam, xạ thủ chủ nhà Phạm Trần Thiên Phúc cũng mang về niềm vui cho đoàn thành phố Hồ Chí Minh khi giành Huy chương vàng cá nhân với 248,5 điểm, đồng thời phá kỷ lục Đại hội (242,4 điểm).

Cuộc cạnh tranh ở chung kết diễn ra gay cấn giữa Thiên Phúc và Phùng Việt Dũng (Hà Nội). Dù đạt 248,1 điểm, Việt Dũng vẫn kém đối thủ 0,4 điểm, qua đó nhận Huy chương bạc. Các xạ thủ còn lại góp mặt ở chung kết gồm Phùng Tiến Mạnh, Nguyễn Hoàng Long (Công an Nhân dân), Nguyễn Minh Quang (Quân đội), Trần An Tín, Nguyễn Tâm Quang (thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Ngọc Tâm (Hà Nội).

Ở nội dung đồng đội 10m súng trường hơi nam, Hà Nội giành Huy chương vàng với tổng 1.850,6 điểm. Đội Quân đội xếp thứ hai với 1.848,5 điểm, còn thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ ba với 1.847,2 điểm.

Những kết quả trong ngày 25-11 tiếp tục cho thấy tính cạnh tranh quyết liệt của môn Bắn súng tại Đại hội, khi bên cạnh những gương mặt được kỳ vọng, các xạ thủ cũng có cơ hội tạo nên bất ngờ ở những thời khắc quyết định.