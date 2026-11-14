Món ăn sáng quen thuộc của người Việt lọt top 'ngon nhất châu Á'

Du khách quốc tế tham gia Lễ hội Bánh mì tại TP.HCM ngày 23/4. Ảnh: Hoài Bảo.

Cẩm nang ẩm thực thế giới TasteAtlas công bố danh sách 100 món ngon châu Á, trong đó bánh mì heo quay của Việt Nam xếp thứ 9 trong danh sách, với 4,5/5 điểm. Món ăn này cũng đứng đầu danh sách 100 món ngon Việt Nam do chuyên trang ẩm thực cập nhật .

Theo TasteAtlas, bánh mì heo quay là một biến thể phổ biến của bánh mì Việt Nam, với nhân chính là thịt ba chỉ quay. Thịt được tẩm muối và gia vị trước khi quay, sau đó cắt lát, kẹp vào ổ bánh mới nướng. Lớp da heo giòn và phần thịt béo được ăn cùng dưa leo, rau mùi và đồ chua làm từ cà rốt, củ cải trắng.

Tùy cách chế biến, người bán có thể phết mayonnaise hoặc pa-tê gan gà lên mặt trong ổ bánh. Ớt thái lát được thêm theo khẩu vị. Thực khách có thể tìm mua món này tại các quầy bánh mì đường phố.

Bánh mì Việt Nam từng nhiều lần góp mặt trong các bảng xếp hạng ẩm thực quốc tế. Ảnh: Linh Huỳnh.

Bánh mì Việt Nam từng nhiều lần góp mặt ở nhóm đầu các bảng xếp hạng ẩm thực quốc tế. Tháng 3/2024, TasteAtlas xếp bánh mì Việt Nam ở vị trí số một trong danh sách 100 món sandwich ngon nhất thế giới. Cùng bảng xếp hạng, bánh mì thịt đứng thứ 9 và bánh mì heo quay xếp thứ 29.

Tháng 11/2025, bánh mì Việt Nam xếp thứ 2 trong danh sách 25 loại sandwich ngon nhất thế giới do CNN công bố, tiếp tục khẳng định vị thế của món ăn đường phố này trên bản đồ ẩm thực quốc tế.

Dẫn đầu bảng xếp hạng là zhēngjiǎo, món há cảo hấp của Trung Quốc, đạt 4,6/5 điểm. Sau khi hấp, lớp vỏ trở nên trong, để lộ phần nhân thường gồm thịt heo và hẹ hoặc các loại rau. Món ăn thường được dùng cùng nước chấm pha từ xì dầu. Đứng thứ hai là otoro nigiri sushi của Nhật Bản, với lát bụng cá ngừ béo đặt trên phần cơm nắm.