Món ăn quen thuộc khiến nam kỹ sư suy thận sau 5 năm

Bệnh nhân mắc bệnh suy thận mạn phải lọc máu định kỳ. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Ẩm thực đường phố với những món ăn tiện lợi, đậm đà hương vị là lựa chọn quen thuộc của nhiều người, đặc biệt vào buổi tối. Tuy nhiên, việc thường xuyên ăn thực phẩm chiên rán, nhiều dầu mỡ và năng lượng có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, rối loạn chuyển hóa, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe thận.

Theo China Times, bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường, Bệnh viện Đa khoa Tam Quân (Đài Loan, Trung Quốc), cho biết đã tiếp nhận một kỹ sư 35 tuổi có mức lọc cầu thận (eGFR) giảm từ 90 xuống chỉ còn 5 trong vòng 5 năm.

Năm năm trước, trong một lần khám sức khỏe, nam kỹ sư được phát hiện có protein niệu nhẹ. Khi đó, mức lọc cầu thận của anh đạt 90 ml/phút/1,73 m², vẫn trong ngưỡng bình thường (người trẻ khỏe mạnh thường ở khoảng 90-120). Do cơ thể chưa xuất hiện triệu chứng bất thường, người này không quá chú ý đến tình trạng của mình.

Gần đây, nam kỹ sư bắt đầu thường xuyên chóng mặt, đi lại dễ hụt hơi. Chỉ cần đi bộ từ nhà đến trạm xe buýt, quãng đường khoảng 5 phút, anh đã thở dốc. Ban đêm, người này còn bị chuột rút.

Kết quả kiểm tra cho thấy mức lọc cầu thận chỉ còn 5 ml/phút/1,73 m². Khi tìm hiểu thói quen ăn uống, bác sĩ phát hiện bệnh nhân rất thích ăn khuya, thường gọi một phần gồm 10 chiếc bánh xếp chiên và một bát canh chua cay. Bữa ăn này cung cấp gần 700 kcal và được anh duy trì suốt gần 5 năm.

Dù được điều trị bằng thuốc, chức năng thận của bệnh nhân vẫn tiếp tục suy giảm. Chỉ 6 tháng sau, anh phải bắt đầu chạy thận.

Từ trường hợp này, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường liệt kê 10 món ăn đường phố cần đặc biệt lưu ý, nhất là với những người có chức năng thận suy giảm.

Gà chiên kèm sốt là món ăn khuya quen thuộc nhưng có thể cung cấp lượng calo cao nếu thường xuyên tiêu thụ. Ảnh: Icook.

Nhóm món chiên ngập dầu

Gà rán tẩm bột: Thịt gà vốn là thịt trắng, ít béo. Nhưng khi được tẩm bột và chiên ngập dầu, 150 g gà có thể chứa gần 585 kcal. Nếu ăn thêm một phần như vậy mỗi ngày, cân nặng có thể tăng khoảng 2 kg sau một tháng. Theo bác sĩ, cùng một nguyên liệu nhưng cách chế biến khác nhau có thể tạo ra chênh lệch lớn về dinh dưỡng và lượng calo.

Sủi cảo chiên: 10 chiếc sủi cảo chiên chứa khoảng 700 kcal, tương đương một bát rưỡi cơm cộng hai thìa canh dầu ăn. Đây cũng là món ăn khuya mà nam kỹ sư duy trì suốt 5 năm.

Đậu phụ chiên: Đậu phụ vốn là nguồn protein tốt, nhưng khi chiên ngập dầu, món ăn có thể ngấm lượng dầu tương đương gần hai thìa canh.

Hàu chiên trứng: Món ăn được trộn thêm bột và thường dùng kèm nhiều loại nước sốt. Một phần cung cấp gần 500 kcal, tương đương gần một bát cơm cộng thìa rưỡi dầu ăn.

Nhóm bánh, xôi nhiều tinh bột và dầu mỡ

Bánh hành chiên: Hai chiếc bánh cung cấp khoảng 500 kcal, tương đương một bát cơm cộng hai thìa canh dầu ăn.

Bánh nhân thịt áp chảo: Một chiếc bánh có năng lượng tương đương một bát cơm cộng một thìa canh dầu ăn. Phần nhân thịt nhiều mỡ, bánh lại được áp chảo hoặc chiên, rồi rưới thêm nước sốt.

Xôi mặn: Một phần xôi mặn có năng lượng tương đương một bát rưỡi cơm cộng thìa rưỡi dầu ăn.

Nhóm món có nước sốt béo hoặc nước dùng sánh bột

Cơm rưới sốt thịt kho: Một phần cung cấp khoảng 648 kcal, tương đương một bát rưỡi cơm trắng cộng hai thìa canh dầu ăn. Phần lớn năng lượng đến từ nước sốt thịt kho nhiều mỡ rưới lên cơm.

Mì nước sánh nấu hải sản: Một bát cung cấp khoảng 300-400 kcal, tương đương gần một bát cơm cộng một thìa canh dầu ăn. Lượng năng lượng này chủ yếu đến từ phần nước dùng được làm sánh bằng bột năng.

Xúc xích kẹp: Một phần có năng lượng tương đương khoảng 3/4 bát cơm cộng hai thìa canh dầu ăn.