Món ăn ngon mỗi ngày: Mẹ trẻ 9x Hà Nội bật mí tuyệt chiêu biến tấu mâm cơm gia đình 'Đông - Tây kết hợp' nhìn là muốn ăn ngay

Bí quyết làm mới mâm cơm gia đình với món ăn ngon mỗi ngày năm 2026

Để thực đơn món ăn ngon mỗi ngày trong mâm cơm gia đình luôn hấp dẫn mà không tốn quá nhiều thời gian chế biến, người nội trợ có thể áp dụng 3 nguyên tắc kết hợp linh hoạt:

Giữ nguyên liệu truyền thống, thay đổi sốt chấm: Kết hợp món dân dã (cà pháo, thịt luộc, đậu phụ) với các loại nước sốt kiểu Thái, Hàn, Âu.

Tạo hình trình bày mới lạ: Cuộn thịt luộc theo kiểu sushi hoặc bày biện trên đĩa phẳng kèm rau củ nhiều màu sắc.

Đan xen phong cách trong tuần: Xen kẽ những bữa cơm thuần Việt chuẩn vị mẹ nấu với những bữa ăn phá cách kiểu "hội thảo ẩm thực quốc tế".

Khi mâm cơm gia đình là "nghi lễ thiêng liêng" mỗi tối

Giữa nhịp sống hối hả tại thủ đô, căn bếp nhỏ của gia đình chị Trần Anh Thư (sinh năm 1994, Hà Nội) vẫn luôn đỏ lửa đều đặn mỗi chiều

Chia sẻ với phóng viên, chị Thư hào hứng tâm sự: "Chắc giờ này nhiều chị em vẫn còn đang lăn tăn: Tối nay ăn gì? Mỗi ngày, nhà mình vẫn duy trì 'nghi lễ thiêng liêng' mang tên mâm cơm gia đình".

Gợi ý món ăn ngon mỗi ngày trong mâm cơm gia đình của chị Trần Anh Thư luôn rực rỡ sắc màu và đủ chất dinh dưỡng.

Không gò bó mình trong những công thức nấu ăn sách vở hay áp lực phải bày biện cầu kỳ như nhà hàng, tiêu chí vào bếp của bà mẹ 9x gói gọn trong hai chữ "ngẫu hứng". Chính sự thoải mái ấy lại trở thành chất xúc tác giúp chị sáng tạo ra hàng loạt thực đơn món ăn ngon khiến cả nhà luôn háo hức chờ đến giờ cơm.

Tuyệt chiêu "cho thịt luộc đi 'du học'", đánh thức mọi giác quan

Ai làm nội trợ lâu năm cũng hiểu cảm giác đi chợ quanh đi quẩn lại chỉ có thịt lợn, thịt gà, cá, tôm, rau xanh. Nếu chỉ giữ mãi cách chế biến luộc, kho, rán truyền thống, bữa cơm rất dễ rơi vào cảnh "nhìn đã thấy no". Để giải quyết bài toán chống ngán, chị Thư chọn cách giữ nguyên những nguyên liệu quen mặt nhưng mạnh dạn "biến hình" ở khâu tẩm ướp và trình bày.

"Đông - Tây giao thoa, kim - cổ giao duyên, nhiều hôm nhìn vào mâm cơm nhà mình mà cứ tưởng đang xem gameshow 'Ai là đầu bếp'" - Chị Thư bật cười kể lại.

Sự sáng tạo của chị đến từ những thay đổi rất nhỏ nhưng mang lại hiệu quả vị giác bất ngờ. "Vẫn là quả cà pháo quen thuộc, nhưng mình cho 'lên đồ' với nước mắm tỏi ớt chanh sả kiểu Thái chua cay đậm đà. Vẫn là đĩa thịt luộc dân dã, nhưng được cho đi 'du học' với kiểu cuộn sushi gọn gàng hay biến tấu theo phong cách 'lạt mềm buộc chặt' kiểu Âu" - Chị Thư hào hứng chia sẻ bí quyết tạo nên những món ăn ngon mỗi ngày của mình.

Cách biến tấu món ăn ngon lạ miệng từ những nguyên liệu quen thuộc giúp mâm cơm gia đình không bao giờ nhàm chán.

Nhờ sự kết hợp táo bạo ấy, mâm cơm mùa hè của gia đình chị luôn tràn ngập tiếng cười. Chị kể, nhiều hôm bưng mâm ra, các thành viên trong nhà ăn xong chỉ biết thốt lên đầy ngạc nhiên: "Ơ... món này lạ à nha?!" Dù chị dí dỏm tự nhận là mọi người "không dám hỏi ngon hay không", nhưng những chiếc đĩa sạch trơn sau mỗi bữa ăn chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho sự thành công của người đầu bếp tại gia.

Gia vị hoàn hảo nhất là tình yêu và "lòng dũng cảm"

Dưới góc độ dinh dưỡng và tâm lý gia đình, một mâm cơm đa dạng về màu sắc (từ rau củ tươi, nước sốt thảo mộc tự nhiên như chanh, sả, tỏi, ớt) không chỉ giúp kích thích vị giác trong những ngày thời tiết oi bức, mà còn cung cấp đầy đủ vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cho cơ thể. Việc thay đổi cách chế biến từ chiên rán sang luộc, hấp rồi kết hợp cùng các loại nước chấm thanh mát cũng là xu hướng ăn uống lành mạnh đáng học hỏi.

Khi loạt ảnh gần 20 mâm cơm gia đình của chị Trần Anh Thư được chia sẻ lên mạng xã hội, rất nhiều chị em nội trợ đã vào xin công thức và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự khéo léo, hài hước của cô vợ trẻ.

Loạt gợi ý mâm cơm gia đình thanh mát, dễ nấu cho các chị em bận rộn.

Tuy nhiên, khi nói về những bữa cơm của mình, chị Thư lại vô cùng khiêm tốn: "Những mâm cơm của nhà mình thực ra không hề cầu kỳ, cũng chẳng chuẩn chỉnh theo sách vở nào cả. Thứ chuẩn chỉnh duy nhất có lẽ là tình yêu thương dành cho gia đình và cả... lòng dũng cảm khi bước vào bếp thử nghiệm món mới mỗi ngày".

Bữa cơm gia đình suy cho cùng không nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà nằm ở sự tâm huyết của người nấu và niềm vui quây quần của người thưởng thức. Nếu tối nay bạn vẫn đang đứng giữa chợ và tự hỏi "Hôm nay ăn gì?", hãy thử học chị Anh Thư một lần "dũng cảm" pha một bát nước chấm thật khác, cuộn đĩa thịt luộc theo một cách thật mới. Biết đâu, căn bếp nhỏ của bạn tối nay cũng sẽ rộn ràng những tiếng trầm trồ đầy thú vị!