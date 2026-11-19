Vua Charles III vừa có cuộc gặp gỡ thú vị với hai anh em Jacob và Harley Nelson, chủ nhân của Spud Bros - xe bán khoai tây nướng nổi tiếng trên mạng xã hội tại thành phố Preston, hạt Lancashire (Anh).

Trong cuộc trò chuyện, nhà vua bất ngờ tiết lộ món nhân khoai tây yêu thích của mình là sự kết hợp giữa phô mai và đậu - một lựa chọn vô cùng giản dị.

Ảnh: IG therealspudbros

Cụ thể, khi Jacob hỏi nhà vua thích loại nhân nào cho món khoai tây nướng, Vua Charles III nhanh chóng chọn phô mai và đậu. Ông còn nhận xét đây là sự kết hợp kinh điển, khó có món nào vượt qua được. Hai anh em chủ quán sau đó hài hước cho rằng món ăn quen thuộc này giờ đây đã nhận được sự công nhận từ hoàng gia.

Để đánh dấu chuyến thăm đặc biệt, Jacob và Harley đã chuẩn bị riêng một món ăn mang tên "Royal Spud" dành cho nhà vua. Trước khi giới thiệu món ăn, họ còn tặng ông một củ khoai tây móc len thủ công có tên "Positive Potato", kèm thông điệp: "Giúp đỡ mọi người, từng củ khoai tây một".

Ảnh: Hai anh em tặng Positive Potato cho nhà vua

Cuộc trò chuyện cũng cho thấy Vua Charles khá am hiểu về các giống khoai tây. Ông chủ động hỏi hai anh em về những loại khoai có khả năng tạo lớp vỏ giòn ngon khi nướng. Jacob và Harley cho biết họ thường sử dụng giống khoai Melody có nguồn gốc từ Tarleton, nhưng gần đây phải chuyển sang một giống khác do tình trạng hạn hán và thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến nguồn cung.

Ngoài ra, hai anh em cũng chia sẻ về nỗ lực ưu tiên sử dụng nguyên liệu địa phương, từ khoai tây, bơ cho đến phô mai được cung cấp tại khu vực Preston.

Ảnh: Hai anh em Jacob và Harley Nelson, chủ nhân của Spud Bros

Bên cạnh ẩm thực, bóng đá cũng trở thành chủ đề trong cuộc gặp. Hai anh em đã tặng nhà vua một chiếc áo đấu và khăn quàng cổ của câu lạc bộ Preston North End – đội bóng mà họ đang tài trợ. Khi Vua Charles hỏi về phong độ của đội bóng trong mùa giải năm nay, cả hai chỉ hài hước đáp rằng tốt nhất không nên bàn sâu về chuyện này.

Được biết, đây là chuyến thăm Preston đầu tiên của Vua Charles III kể từ khi lên ngôi. Trong chuyến đi, nhà vua còn ghé thăm Bảo tàng và Phòng trưng bày nghệ thuật Harris, nơi vừa hoàn tất đợt cải tạo kéo dài 4 năm với kinh phí 19 triệu bảng Anh, cùng trụ sở mới của Lực lượng An ninh mạng Quốc gia tại Samlesbury.