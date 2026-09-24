Món ăn dễ nấu từ loại rau giúp thanh nhiệt, giảm hỏa khí trong người và làm sạch ruột, đồng thời bổ sung kali

Thời tiết mùa thu khô hanh, khiến mọi người dễ mắc các triệu chứng nóng trong người như khô miệng, khô họng, da khô nứt nẻ. Bên cạnh việc uống nhiều nước hơn, cũng nên dự trữ một số thực phẩm có tính chất bổ sung nước tại nhà.

Giá đỗ là một nguyên liệu tốt và giá cả phải chăng. Giá đỗ xanh là mầm của cây đậu xanh, và bạn có thể mua một túi lớn chỉ với khoảng 10 nghìn đồng, rất phù hợp với túi tiền của mọi gia đình. Hoặc bạn cũng có thể mua đỗ xanh về và tự làm rất đơn giản. Giá đỗ xanh có độ giòn. Sau khi nảy mầm, một lượng lớn vitamin C được tạo ra, chất này trước đó không có trong giá đỗ. Vitamin C có thể tăng cường hệ miễn dịch, cung cấp chất chống oxy hóa và có tác dụng thanh nhiệt giải độc.

Bên cạnh đặc tính làm mát và giải độc, giá đỗ còn giàu chất xơ. Chất xơ hoạt động như một "chất làm sạch" cho đường ruột, thúc đẩy nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón. Khí hậu khô hanh của mùa thu khiến ruột hấp thụ nước nhiều hơn để bù đắp cho cơ thể, dẫn đến phân cứng. Chất xơ trong giá đỗ có thể hấp thụ nước trong ruột, làm tăng thể tích phân và giúp việc đi ngoài dễ dàng hơn.

Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ một công thức đơn giản và ngon miệng cho món giá đỗ. Vào khoảng thời gian Thu phân, bạn hãy ăn nhiều loại rau này; nó có 3 công dụng: Thanh nhiệt giảm hỏa, làm sạch ruột và thúc đẩy nhu động ruột, bổ sung kali. Món ăn này có vị thanh mát và ngon miệng, rất thích hợp cho bữa cơm mùa thu. Hãy cùng theo dõi công thức ngay nhé!

Nguyên liệu làm món giá đỗ xào ớt ngọt

400g giá đỗ, 2 quả ớt ngọt xanh (hoặc nửa quả ớt chuông xanh), một ít rượu gạo, 3 tép tỏi băm, một chút muối, 1 thìa canh dầu hào, 1 thìa canh tinh chất cốt gà.

Cách làm món giá đỗ xào ớt ngọt

Bước 1: Ngâm giá đỗ xanh trong 15 phút, sau đó rửa sạch 2-3 lần với nước. Để sang một bên cho ráo nước. Rửa sạch ớt ngọt xanh, bỏ hạt và cắt thành dải dài. Đun nóng dầu trong chảo, cho tỏi băm vào xào đến khi thơm, sau đó cho thêm một chút muối.

Bước 2: Thêm ớt chuông xanh thái sợi vào và xào. Thêm một ít rượu gạo và tiếp tục xào để giữ cho ớt chuông xanh có màu xanh tươi. Việc thêm ớt chuông xanh vào giá đỗ xào sẽ làm tăng gấp đôi giá trị dinh dưỡng. Ớt ngọt/ớt chuông xanh rất giàu vitamin C, B6 và K, cũng như các khoáng chất như kali và magiê. Chúng có thể kích thích sự thèm ăn, hỗ trợ tiêu hóa và thậm chí có một số tác dụng giảm mỡ máu và hỗ trợ giảm cân.

Bước 3: Sau đó bạn cho giá đỗ vào và tiếp tục xào trên lửa lớn. Xào giá đỗ trên lửa lớn là điều cần thiết để giữ được độ giòn và bảo toàn tối đa chất dinh dưỡng của rau. Thêm một thìa canh dầu hào nữa rồi xào. Nếm thử để kiểm tra độ mặn, sau đó thêm một chút muối và tinh chất cốt gà, đảo đều, và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món giá đỗ xào ớt ngọt

Khi món ăn chín, bạn lấy ra đã là đã có món ăn ngon miệng, đẹp mắt ăn cùng cơm rất ngon. Những lát ớt xanh tươi kết hợp với giá đỗ trắng tinh tạo nên sự kết hợp màu sắc tươi mát và tự nhiên, chắc chắn sẽ kích thích vị giác của bạn. Món ăn giòn ngọt, thanh mát, rất đưa vị cho bữa cơm mùa thu.

Chúc bạn ngon miệng với món giá đỗ xào ớt ngọt này nhé!