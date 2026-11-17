Ngô chứa lectin tự nhiên, được xếp vào nhóm thực phẩm người mang nhóm máu B nên hạn chế. Ảnh: Magnific.

Trong cuốn sách Ăn theo nhóm máu, bác sĩ Peter J. D’Adamo cho rằng những protein này có thể tương tác với tế bào theo cách khác nhau tùy nhóm máu, từ đó gây ra những phản ứng bất lợi đối với sức khỏe.

Trong đó, người mang nhóm máu B được khuyến cáo chú ý đến một số loại đậu, ngũ cốc như lúa mì, lúa mạch đen, ngô và kiều mạch.

Cuốn sách Ăn theo nhóm máu của hai tác giả Peter J. D'Adamo và Catherine Whitney.

Theo D’Adamo, người nhóm máu B vẫn có thể ăn một số loại đậu, nhưng nên hạn chế đậu lăng, đậu gà, đậu pinto và đậu mắt đen. Tác giả cho rằng lectin trong những thực phẩm này có thể ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, làm mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột và thúc đẩy phản ứng viêm ở người thuộc nhóm máu này.

Ngoài ra, lúa mì cũng cần thận trọng vì người nhóm máu B có thể khó dung nạp. Theo lý giải của D’Adamo, lectin trong loại ngũ cốc này có thể liên kết với thụ thể insulin trên tế bào mỡ, từ đó cản trở hoạt động của insulin và làm giảm hiệu quả chuyển hóa chất béo.

Bên cạnh đó, D’Adamo khuyên người nhóm máu B tránh lúa mạch đen vì cho rằng lectin trong loại ngũ cốc này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tim mạch.

Yến mạch là một trong những loại ngũ cốc được khuyến khích cho người nhóm máu B. Ảnh: Magnific.

Ngô và kiều mạch cũng được xếp vào nhóm thực phẩm nên hạn chế. Theo tác giả, lectin trong hai loại này có thể làm chậm quá trình trao đổi chất, gây rối loạn đáp ứng insulin, đồng thời dẫn đến tình trạng giữ nước và mệt mỏi. D’Adamo cho rằng những thay đổi này có thể góp phần làm tăng cân ở người nhóm máu B.

Thay vào đó, D’Adamo khuyến nghị người nhóm máu B lựa chọn bánh mì làm từ hạt lúa mì nảy mầm, còn gọi là bánh mì Essene hoặc Manna. Theo tác giả, quá trình nảy mầm giúp làm giảm một số thành phần trong hạt, đồng thời giữ lại các giá trị dinh dưỡng.

Ngoài ra, người nhóm máu B được khuyến khích ăn đa dạng ngũ cốc, ưu tiên gạo và yến mạch. Lúa mì spelt cũng được D’Adamo xếp vào nhóm thực phẩm phù hợp. Ngược lại, ông khuyên nên hạn chế mì Ý và cơm, đặc biệt khi khẩu phần đã có đủ thịt, hải sản và các sản phẩm từ sữa.