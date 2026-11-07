MOMOLAND kỷ niệm 10 năm ngày ra mắt

Nhóm nhạc nữ MOMOLAND đang chuẩn bị kỷ niệm một thập kỷ hoạt động trong ngành âm nhạc với một sản phẩm âm nhạc mới tràn đầy cảm xúc và chiều sâu ca từ. Nhóm đã hé lộ đoạn giới thiệu cho đĩa đơn kỷ niệm sắp tới, chính thức khởi động quá trình đếm ngược cho sự trở lại được mong chờ nhất của nhóm.

MOMOLAND (Hyebin, Jane, Nayun, JooE, Ahin và Nancy) đã phát hành video giới thiệu ca khúc Still Valid, bài hát chủ đề trong album single sắp ra mắt cùng tên, thông qua các kênh mạng xã hội chính thức của nhóm.

Với bối cảnh là hình ảnh minh họa dạng vòng quay ngựa gỗ ấn tượng, video hé lộ hướng đi âm nhạc trưởng thành và giàu cảm xúc hơn của nhóm. Đặc biệt, một số câu lời bài hát đã được tiết lộ, bao gồm “Ở lại bên em cho đến tận cùng”, “Trên tấm vé phai màu”, “Anh và em”, và “Vẫn còn giá trị”. Những câu hát đầy hoài niệm và tình cảm, ngay lập tức thu hút sự chú ý, mang đến cho người hâm mộ cảm nhận được những cảm xúc sâu lắng trong ca khúc mới.

Nổi tiếng với nguồn năng lượng tích cực đặc trưng và những màn trình diễn sôi động, MOMOLAND dường như đã sẵn sàng thể hiện một khía cạnh sâu sắc hơn trong bản sắc âm nhạc của mình khi kỷ niệm 10 năm ngày ra mắt. Lời bài hát mới được tiết lộ cho thấy một bầu không khí trưởng thành hơn, làm dấy lên sự tò mò về cách nhóm sẽ tái định hình âm thanh của mình sau một thập kỷ gắn bó.

Nhóm đã gây hứng thú vào ngày 4/11 với một đoạn teaser độc đáo, trong đó các thành viên tự mình ghép hình. Nội dung kết thúc bằng thông điệp “HÃY CHỜ ĐỢI STILL VALID”, tạo nên những phản ứng nhiệt tình từ người hâm mộ. Bằng cách phát hành một loạt các teaser sáng tạo và được trau chuốt, MOMOLAND tiếp tục tạo nên sự mong chờ cho sự trở lại của họ.

Album single sắp tới Still Valid sẽ bao gồm hai bài hát chủ đề kép, Still Valid và lowkey, thể hiện phạm vi âm nhạc độc đáo và khả năng nghệ thuật phát triển hơn nữa của nhóm.