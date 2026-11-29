Theo MyDaily, mới đây, Momo bất ngờ vướng tranh cãi liên quan đến mức độ hở hang của trang phục khi tham gia quảng cáo cho một thương hiệu mỹ phẩm tại Nhật Bản. Trước đó, một thương hiệu mỹ phẩm đã đăng tải trên mạng xã hội đoạn video ghi lại hậu trường buổi quay vũ đạo của thành viên TWICE.

Trong đoạn video được công bố, Momo xuất hiện với thiết kế áo hai dây màu hồng, phần cổ khoét sâu hình chữ V, điểm xuyết những chi tiết ren mang đậm phong cách nội y. Nữ ca sĩ kết hợp chiếc áo với quần dài, tự tin thực hiện các động tác vũ đạo trước ống kính.

Những hình ảnh khiến Momo vướng tranh cãi.

Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào khả năng vũ đạo của Momo, một bộ phận cư dân mạng Nhật Bản lại bày tỏ sự không hài lòng trước lựa chọn trang phục của nữ thần tượng. Nhiều ý kiến cho rằng thiết kế này quá táo bạo, chưa thực sự phù hợp với tính chất của một video quảng cáo mỹ phẩm.

Một số bình luận được MyDaily ghi nhận như: "Trang phục khiến tôi liên tưởng đến đồ nội y", "Mức độ hở hang quá cao", "Ai cũng có quyền tự do lựa chọn trang phục, nhưng với một ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn, cũng nên cân nhắc tác động đối với trẻ em", "Nên lựa chọn trang phục phù hợp với địa điểm và hoàn cảnh".

Ở chiều ngược lại, không ít khán giả lên tiếng bênh vực Momo, cho rằng những lời chỉ trích dành cho thành viên TWICE có phần khắt khe. Bởi lẽ, phong cách thời trang lấy cảm hứng từ nội y vốn không còn xa lạ trong làng giải trí, đặc biệt là đối với các nữ thần tượng Kpop.

"Phong cách nội y đang là xu hướng thời trang hiện nay", "Nhiều nữ thần tượng khác cũng mặc như vậy", "Có không ít người diện trang phục táo bạo hơn, việc chỉ nhắm vào Momo để chỉ trích là không công bằng", một số cư dân mạng bày tỏ quan điểm.

Nhiều khán giả đã lên tiếng bênh vực Momo.

Những ý kiến trái chiều xoay quanh diện mạo của Momo một lần nữa làm dấy lên tranh luận về ranh giới giữa quyền tự do thể hiện phong cách cá nhân và những kỳ vọng mà công chúng đặt lên các nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn.

Vốn được biết đến với khả năng vũ đạo nổi bật cùng phong cách trình diễn quyến rũ, Momo là một trong những thành viên sở hữu dấu ấn cá nhân rõ nét của TWICE.

Momo là một trong những thành viên sở hữu dấu ấn cá nhân rõ nét của TWICE.

TWICE được thành lập thông qua chương trình tuyển chọn thần tượng SIXTEEN, chính thức ra mắt vào năm 2015 với ca khúc Like OOH-AHH. Trải qua hơn một thập kỷ hoạt động, nhóm sở hữu nhiều bản hit đình đám như CHEER UP, TT và FANCY.

Hiện tại, Momo cùng các thành viên TWICE đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thứ sáu mang tên THIS IS FOR. Nhóm cũng có lịch tham gia sự kiện âm nhạc K-Wonder Concert tại Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) vào ngày 29/11.