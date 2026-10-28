Momo (TWICE) gây chú ý với diện mạo quyến rũ dù trang phục kín đáo

Theo MyDaily, mới đây, Momo đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân loạt ảnh mới kèm dòng chú thích: "Áo phao nhẹ và ấm áp". Trong những hình ảnh được chia sẻ, nữ thần tượng xuất hiện với chiếc áo phao dáng ngắn màu be nhạt, kết hợp cùng quần ống rộng thoải mái. Tổng thể trang phục mang đến phong cách trẻ trung, năng động nhưng vẫn phù hợp với tiết trời se lạnh.

Nữ thần tượng xuất hiện với chiếc áo phao dáng ngắn màu be nhạt, kết hợp cùng quần ống rộng thoải mái.

Để hoàn thiện diện mạo, Momo lựa chọn đội mũ len beanie bên trong mũ trùm đầu, đồng thời sử dụng túi đeo vai màu đen làm điểm nhấn.

Cách phối đồ đơn giản nhưng hài hòa giúp thành viên TWICE thể hiện gu thời trang cá tính, mang hơi hướng đường phố. Đáng chú ý, dù diện áo phao dày và không lựa chọn những thiết kế cắt xẻ hay khoe đường cong cơ thể, Momo vẫn tạo được sức hút riêng.

Trong một số bức ảnh, nữ ca sĩ quỳ trên ghế sofa, nhẹ nhàng tựa tay và hướng ánh nhìn về phía ống kính. Những động tác tạo dáng có phần tiết chế, kết hợp cùng biểu cảm tự nhiên, giúp Momo thể hiện vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa quyến rũ.

Bên cạnh trang phục, gương mặt với những đường nét nổi bật cùng ánh mắt cuốn hút cũng trở thành điểm nhấn trong loạt ảnh. Không cần đến những bộ trang phục cầu kỳ, Momo vẫn mang đến cảm giác thời thượng nhờ khả năng thể hiện nhiều sắc thái khác nhau trước máy ảnh.

Momo mang đến cảm giác thời thượng nhờ khả năng thể hiện nhiều sắc thái khác nhau trước máy ảnh.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi diện mạo và phong cách thời trang của nữ thần tượng. Một số ý kiến nổi bật như: "Momo đáng yêu quá", "Ngay cả áo phao cũng dễ thương" hay "Nữ thần của tôi".

Vốn được biết đến là một trong những thành viên nổi bật của TWICE, Momo thường xuyên gây chú ý với phong cách thời trang đa dạng. Nếu trên sân khấu, nữ thần tượng thường xuất hiện trong những bộ trang phục cá tính, tôn lên khả năng trình diễn, thì ở đời thường, cô lại ưu tiên các thiết kế thoải mái nhưng vẫn có điểm nhấn riêng.

Loạt ảnh mới nhất tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa hình ảnh của Momo, từ vẻ ngoài đáng yêu đến phong thái trưởng thành, cuốn hút. Bên cạnh hoạt động cá nhân, Momo cũng vừa cùng TWICE khép lại một hành trình lưu diễn quy mô lớn.

Loạt ảnh mới nhất tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa hình ảnh của Momo.

Theo MyDaily, nhóm nhạc nữ nhà JYP Entertainment đã hoàn thành chuyến lưu diễn thế giới kéo dài khoảng một năm, bắt đầu từ tháng 7/2025 tại Inspire Arena ở Incheon và kết thúc tại KSPO DOME ở Seoul. Chuyến lưu diễn gồm tổng cộng 81 buổi biểu diễn tại 44 địa điểm thuộc nhiều khu vực trên thế giới, trải dài từ châu Á, châu Đại Dương đến Bắc Mỹ và châu Âu.

Đáng chú ý, TWICE trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên tổ chức concert riêng tại sân vận động Kai Tak ở Hong Kong. Nhóm cũng ghi dấu ấn khi trở thành nghệ sĩ quốc tế đầu tiên biểu diễn tại Sân vận động Quốc gia Tokyo của Nhật Bản.

Theo số liệu được truyền thông Hàn Quốc đưa tin, chuyến lưu diễn thu hút khoảng 550.000 khán giả tại Bắc Mỹ và 640.000 khán giả tại Nhật Bản. Những thành tích này tiếp tục khẳng định sức hút của TWICE trên thị trường âm nhạc quốc tế sau nhiều năm hoạt động.

Sau hành trình lưu diễn dày đặc, những khoảnh khắc đời thường của các thành viên, trong đó có Momo, vẫn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Với phong cách thời trang trẻ trung cùng thần thái cuốn hút, Momo tiếp tục chứng minh rằng sức hấp dẫn không nhất thiết đến từ những bộ trang phục táo bạo mà còn nằm ở cách thể hiện cá tính và sự tự tin của mỗi người.