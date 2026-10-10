Momo (TWICE) gây bất ngờ với vóc dáng đồng hồ cát, vòng eo nhỏ đến khó tin

Theo MyDaily, mới đây, Momo - thành viên nhóm nhạc nữ đình đám TWICE khiến cộng đồng người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khi chia sẻ loạt ảnh trong ngày nghỉ trên trang mạng xã hội cá nhân.

Cụ thể, ngày 9/10, nữ thần tượng đăng tải nhiều hình ảnh kèm dòng chú thích ngắn gọn, ghi lại những khoảnh khắc thư giãn sau lịch trình làm việc.

Momo đăng tải nhiều hình ảnh kèm dòng chú thích ngắn gọn.

Trong loạt ảnh được công bố, Momo xuất hiện với chiếc váy ngắn ôm sát, mang họa tiết sọc màu xám. Nữ ca sĩ kết hợp trang phục cùng ba lô màu nâu và đôi bốt cao cổ, tạo nên tổng thể vừa năng động, vừa thời thượng, phù hợp với không khí mùa thu.

Đáng chú ý, thiết kế ôm sát cơ thể giúp Momo khoe trọn vóc dáng cân đối cùng những đường cong nổi bật. Vòng eo thon gọn, đường nét cơ thể săn chắc của nữ thần tượng trở thành điểm nhấn trong những bức ảnh đời thường.

Thiết kế ôm sát cơ thể giúp Momo khoe trọn vóc dáng cân đối cùng những đường cong nổi bật.

Không chỉ gây ấn tượng ở những góc chụp chính diện, Momo còn thu hút ánh nhìn trong khoảnh khắc quay nhẹ người về phía sau. Kiểu tạo dáng tự nhiên cùng trang phục đơn giản giúp thành viên TWICE làm nổi bật vóc dáng đồng hồ cát.

Bên cạnh đó, Momo lựa chọn mái tóc đen uốn sóng nhẹ, kết hợp cùng phong cách trang điểm tự nhiên. Không cần những bộ trang phục cầu kỳ hay phụ kiện đắt đỏ, nữ thần tượng vẫn tạo được sức hút nhờ thần thái tự tin và khả năng phối đồ tinh tế.

Ngay sau khi loạt ảnh được chia sẻ, đông đảo người hâm mộ trong và ngoài Hàn Quốc đã để lại những bình luận dành lời khen cho ngoại hình của Momo.

Momo lựa chọn mái tóc đen uốn sóng nhẹ, kết hợp cùng phong cách trang điểm tự nhiên.

Một số ý kiến bày tỏ: "Vóc dáng của Momo thực sự đỉnh cao", "Chỉ là một chiếc váy sọc đơn giản nhưng Momo mặc lên lại hoàn toàn khác biệt", "Đúng là thân hình đồng hồ cát hoàn hảo", "Ngay cả trong ngày nghỉ, nhan sắc của cô ấy vẫn nổi bật".

Những phản hồi tích cực cho thấy sức hút của Momo không chỉ đến từ khả năng trình diễn trên sân khấu mà còn ở phong cách thời trang và hình ảnh đời thường.

Được biết, Momo vốn là một trong những thành viên nổi bật của TWICE nhờ kỹ năng vũ đạo cùng phong thái biểu diễn giàu năng lượng. Việc thường xuyên luyện tập và tham gia các hoạt động biểu diễn cũng góp phần giúp nữ thần tượng duy trì thể lực và sự dẻo dai.

Bên cạnh hoạt động cá nhân, Momo hiện vẫn đồng hành cùng TWICE trong các lịch trình âm nhạc quốc tế.

Theo MyDaily, TWICE đã thực hiện chuyến lưu diễn thế giới lớn nhất trong sự nghiệp, bắt đầu từ tháng 7/2025 tại Inspire Arena ở Incheon, Hàn Quốc. Hành trình kéo dài khoảng một năm, đi qua 44 địa điểm thuộc châu Á, châu Đại Dương, Bắc Mỹ và châu Âu với tổng cộng 81 buổi biểu diễn.

Bên cạnh hoạt động cá nhân, Momo hiện vẫn đồng hành cùng TWICE trong các lịch trình âm nhạc quốc tế.

Đáng chú ý, TWICE trở thành nghệ sĩ nước ngoài đầu tiên biểu diễn tại Sân vận động Quốc gia Tokyo của Nhật Bản, đồng thời là nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên tổ chức concert riêng tại sân vận động Kai Tak ở Hong Kong.

Nhóm còn thu hút khoảng 550.000 khán giả tại Bắc Mỹ và 640.000 khán giả ở Nhật Bản, tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những nhóm nhạc nữ K-pop có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường quốc tế.

Giữa lịch trình hoạt động bận rộn, những khoảnh khắc đời thường được Momo chia sẻ vẫn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ, cho thấy sức hút của nữ thần tượng cả trên sân khấu lẫn ngoài đời.