MoMo Student Pass và Google Gemini đồng hành sinh viên phát triển AI

MoMo Student Pass vừa bổ sung Gemini for Education, trợ lý AI của Google, vào hệ sinh thái đặc quyền dành cho sinh viên Việt Nam.

Thu hẹp khoảng cách từ giảng đường đến việc làm

Ngoài hỗ trợ học tập, nghiên cứu, công cụ còn mở ra cơ hội để sinh viên thực hành ứng dụng AI vào nhiệm vụ cụ thể, từ xây dựng CV, luyện phỏng vấn đến xử lý công việc. Gemini for Education trang bị kỹ năng AI cần thiết (Job-ready AI Skill) để sinh viên sẵn sàng bước vào thị trường việc làm.

Sinh viên tham gia ngày Inspiring Day tại văn phòng MoMo.

Thông qua gói Gemini for Education, sinh viên có thể khám phá nhiều cách ứng dụng AI trong học tập và chuẩn bị đi làm. Ở góc độ học tập và nghiên cứu, công cụ hỗ trợ tìm hiểu kiến thức, tóm tắt tài liệu, hệ thống hóa thông tin, phát triển ý tưởng và thực hiện đồ án. Khi chuẩn bị ứng tuyển và thực tập, sinh viên có thể dùng AI để tham khảo cách xây dựng CV, chuẩn bị nội dung giới thiệu bản thân, luyện tập câu hỏi phỏng vấn và tìm hiểu tình huống thường gặp. Gemini for Education cũng giúp sinh viên làm quen kỹ năng công việc như lên ý tưởng, viết nội dung, xây dựng bài thuyết trình, phân tích thông tin và tổ chức công việc.

Nhờ đó, sinh viên chủ động hơn ngay khi còn trên giảng đường. Bên cạnh vai trò công cụ, Gemini for Education giúp sinh viên thực hành cách đặt câu lệnh (prompt), tổng hợp, phân tích thông tin và tự kiểm chứng kết quả ngay trong dự án của mình.

Gemini for Education trang bị kỹ năng AI giúp sinh viên sẵn sàng cho công việc.

MoMo đồng hành sinh viên phát triển năng lực nghề nghiệp

MoMo Student Pass là nền tảng đặc quyền dành cho sinh viên trên ứng dụng MoMo, mang đến ưu đãi, tiện ích và cơ hội tiếp cận sản phẩm, dịch vụ phục vụ nhu cầu học tập, đời sống và phát triển bản thân. Việc bổ sung gói Gemini for Education tiếp tục mở rộng hệ sinh thái đặc quyền của MoMo Student Pass, đáp ứng nhu cầu thiết thực của sinh viên trong học tập và chuẩn bị tương lai nghề nghiệp.

Sinh viên xem hướng dẫn trải nghiệm Gemini for Education.

Đại diện MoMo chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn sinh viên có cơ hội tiếp cận, ứng dụng công nghệ vào thực tế. Với Gemini for Education trên MoMo Student Pass, sinh viên sẽ khám phá cách dùng AI vào học tập, phát triển ý tưởng, rèn luyện kỹ năng phục vụ công việc. Trải nghiệm này sẽ khuyến khích sinh viên chủ động học hỏi, thực hành, chuẩn bị tốt hơn cho cơ hội nghề nghiệp phía trước”.

Để kích hoạt Gemini for Education, sinh viên mở ứng dụng MoMo, gõ từ khóa “Student Pass” trên thanh tìm kiếm và truy cập Student Pass, sau đó tìm và chọn “Gói Gemini for Education” để xem điều kiện chương trình, nhấn “Đổi gói”. Nếu chưa có Student Pass, sinh viên thực hiện xác thực bằng thẻ sinh viên hoặc email edu.vn theo hướng dẫn trên ứng dụng. Nếu đã có Student Pass còn hạn, sinh viên điền email sở hữu gói theo yêu cầu, đồng ý với Điều khoản và Điều kiện, sau đó nhấn “Xác nhận”.

Khi hoàn tất quy trình, sinh viên có thể kích hoạt gói Gemini for Education. Chương trình áp dụng cho sinh viên Việt Nam từ đủ 18 đến 24 tuổi, đã xác thực MoMo Student Pass và đáp ứng điều kiện. Gói có thời hạn sử dụng một tháng kể từ thời điểm kích hoạt.

Kết hợp Agent Garden và Google Skills, hệ sinh thái này còn giúp sinh viên làm chủ công nghệ AI dễ dàng, hiệu quả. Google Skills cung cấp chương trình đào tạo, tài nguyên và lộ trình học tập chuẩn quốc tế từ Google, giúp sinh viên nắm bắt kiến thức công nghệ cốt lõi và xu hướng AI mới. Agent Garden là “sân chơi” công nghệ dành cho thế hệ trẻ sáng tạo, hỗ trợ tiếp cận công cụ AI Agent No-Code (không cần viết code).

Nhờ đó, sinh viên không cần là dân IT, không cần giỏi lập trình hay thuộc lòng dòng lệnh phức tạp vẫn có thể tự xây dựng, tùy chỉnh và sở hữu “trợ lý AI” (AI Agent) cho riêng mình. Từ chatbot hỗ trợ học tập, công cụ tự động hóa công việc nhóm đến ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, Agent Garden giúp hiện thực hóa nhanh chóng.

Bằng đặc quyền mới, MoMo Student Pass kỳ vọng góp phần đưa công cụ công nghệ đến gần hơn với sinh viên, khuyến khích thế hệ trẻ chủ động phát triển kỹ năng trong bối cảnh phương thức học tập và làm việc không ngừng thay đổi.

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