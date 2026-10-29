Moldova xây dựng luật mới thúc đẩy công nghệ đồng phát năng lượng

Nguồn: ceenergynews.com

Theo cổng thông tin tham vấn pháp luật của Chính phủ Moldova, dự thảo mang mã số 963, đã được đưa ra tham vấn công khai trong giai đoạn từ ngày 6 đến 20/10/2026. Sau giai đoạn này, Bộ Năng lượng tiếp tục lên kế hoạch tổ chức điều trần công khai vào ngày 9/11 để các bên liên quan thảo luận và đề xuất điều chỉnh. Dự thảo hướng tới hệ thống hóa và cập nhật các quy định hiện hành, khắc phục những nội dung không còn phù hợp và phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan, tổ chức liên quan. Các nội dung được tích hợp trong một khuôn khổ pháp lý thống nhất bao gồm quy hoạch phát triển ngành, hiệu quả năng lượng, đồng phát điện và nhiệt hiệu suất cao, sử dụng năng lượng tái tạo, thu hồi nhiệt thải và tích trữ năng lượng nhiệt.

Phát triển các hệ thống cấp nhiệt, làm mát tập trung

Một trong những trọng tâm của dự thảo là tổ chức và phát triển các hệ thống cấp nhiệt, làm mát tập trung. Theo Bộ Năng lượng Moldova, các quy định được đề xuất sẽ yêu cầu đánh giá nhu cầu và tiềm năng năng lượng, xây dựng kế hoạch phát triển ở cấp địa phương và thực hiện phân tích chi phí và lợi ích. Dự thảo cũng đưa ra các tiêu chí xác định hệ thống cấp nhiệt và làm mát tập trung hiệu quả, qua đó cải thiện công tác quy hoạch hạ tầng và nâng cao hiệu suất vận hành.

Bên cạnh đó, dự thảo quy định về hoạt động sản xuất, phân phối và cung cấp năng lượng nhiệt, các điều kiện cấp phép cũng như quyền và nghĩa vụ của các đơn vị được cấp phép. Văn bản cũng đề cập đến việc tiếp cận, đấu nối mạng lưới và các yêu cầu nhằm bảo đảm cung cấp nhiệt liên tục, an toàn. Các quy định liên quan đến vận hành, bảo trì, hiện đại hóa hạ tầng nhiệt và sử dụng đất phục vụ xây dựng, khai thác mạng lưới cũng nằm trong phạm vi điều chỉnh.

Thúc đẩy đồng phát điện năng và nhiệt năng từ một nguồn

Dự thảo đồng thời thúc đẩy công nghệ đồng phát năng lượng hiệu suất cao, cho phép sản xuất đồng thời điện năng và nhiệt năng từ cùng một nguồn năng lượng đầu vào. Việc tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, thu hồi nhiệt thải và phát triển giải pháp tích trữ nhiệt được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên năng lượng và giảm tác động đến môi trường.

Đối với người tiêu dùng, dự thảo đề xuất các quy định về đo đếm năng lượng, quản lý và tiếp cận dữ liệu tiêu thụ, phân bổ lượng nhiệt sử dụng, lập hóa đơn và cung cấp thông tin. Văn bản pháp lý trên cũng làm rõ quyền, nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hợp đồng và tăng cường cơ chế bảo vệ người tiêu dùng, hướng tới nâng cao tính minh bạch trong cung cấp dịch vụ.

Dự thảo nội luật hóa một phần các quy định liên quan của Chỉ thị (EU) 2023/1791 về hiệu quả năng lượng, trong các lĩnh vực sưởi ấm, làm mát, đồng phát điện, nhiệt và sử dụng năng lượng hiệu quả. Bộ Năng lượng Moldova cho biết, quá trình hài hòa hóa pháp luật quốc gia với các quy định của Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục được triển khai theo từng giai đoạn, thông qua dự luật và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành liên quan.