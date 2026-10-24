Moldova và Áo trục xuất nhân viên ngoại giao Nga

Trụ sở Bộ Ngoại giao Moldova ở Chișinău. (Nguồn: Anadolu)

Hãng thông tấn TASS đưa tin, Tổng thống Moldova Maia Sandu thông báo, nước này đã tuyên bố một nhân viên Đại sứ quán Nga là nhân vật không được hoan nghênh (persona non grata), sau khi một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga rơi xuống lãnh thổ Moldova. Bà Sandu lên án vụ việc là hành động nguy hiểm, nhấn mạnh UAV đã xâm phạm không phận nước này.

Bộ Ngoại giao Moldova cho biết, UAV mang chất nổ đã rơi xuống khu vực cách một nhà dân khoảng 100m tại làng Chistelnita. Cơ quan này coi vụ việc là hành vi vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và an ninh Moldova, đồng thời đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người dân.

Bộ Ngoại giao Moldova kêu gọi Moscow chấm dứt các hành động gây nguy hiểm cho an ninh khu vực và tính mạng con người, đồng thời cho rằng vụ việc một lần nữa cho thấy những rủi ro bắt nguồn từ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Moscow chưa đưa ra bình luận về tuyên bố mới nhất của Moldova.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Áo thông báo trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga, tuyên bố những người này là nhân vật không được hoan nghênh do có các hoạt động không phù hợp với quy chế ngoại giao. Ngoại trưởng Áo Beate Meinl-Reisinger đã yêu cầu cả 4 người lập tức rời khỏi nước này.

Theo truyền thông Áo, trong số những người bị trục xuất có 3 nhân viên làm việc tại Đại sứ quán Nga ở Vienna và một thành viên phái đoàn Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Dmitry Lyubinsky tuyên bố, Moscow sẽ có phản ứng “không thể tránh khỏi” trước quyết định của Áo.

Theo Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine vào tháng 2/2022, các nước châu Âu đã trục xuất hơn 700 quan chức Nga làm việc tại các cơ quan ngoại giao.