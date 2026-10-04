Moldova liên tiếp triệu Đại sứ Nga chỉ trong vài ngày, nguyên nhân do đâu?

Trụ sở Bộ Ngoại giao Moldova ở thủ đô Chisinau. (Nguồn: moldova1.md)

Theo tuyên bố, Bộ Ngoại giao Moldova đã triệu Đại sứ Nga và hối thúc Moscow ngăn chặn những vụ việc tương tự. Đây là lần thứ hai chỉ trong vài ngày Moldova triệu Đại sứ Nga trong bối cảnh nước này phải đối mặt với tình trạng gia tăng các vụ vi phạm không phận.

Các quan chức cho biết, trong vụ xâm nhập mới nhất, 5 UAV và tên lửa đã bay vào Moldova và phát nổ gần các khu dân cư, gây một số thiệt hại nhưng không có thương vong.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Moldova Maia Sandu nêu rõ: “Moscow tạo ra rủi ro về sinh mạng trên khắp châu Âu và phải bị ngăn chặn”.

Về phần mình, Đại sứ Nga tại Moldova Oleg Ozerov cho biết, Moscow đề xuất Chisinau tiến hành điều tra chung các vụ việc liên quan đến UAV bay qua không phận, thay vì đưa ra những cáo buộc vô căn cứ.

Đại sứ Ozerov nhấn mạnh: “Mục tiêu là điều tra những vụ việc này một cách bình tĩnh, không kích động căng thẳng. Chúng tôi sẵn sàng làm như vậy. Cơ sở pháp lý cho việc này đã có. Đáng tiếc, phía Moldova cho đến nay vẫn né tránh điều tra những vụ việc này”.

Theo Đại sứ Nga tại Moldova, Moldova đã đổ lỗi cho Nga về mọi vấn đề của nước này, làm theo sự dẫn dắt của Liên minh châu Âu (EU), nhưng không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào.

(theo TASS)