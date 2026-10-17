Moldova lên án Nga sau vụ 5 UAV xâm nhập không phận và rơi xuống lãnh thổ

Theo hãng tin Reuters, 5 UAV đã bay vào không phận Moldova trong khoảng thời gian hơn 17 giờ, từ ngày 15 đến 16-10.

Toàn bộ số UAV này sau đó rơi xuống các khu vực trên lãnh thổ Moldova, chủ yếu tại những địa phương ở miền Bắc và miền Đông nước này.

Các vụ UAV liên tiếp rơi xuống lãnh thổ Moldova diễn ra trong bối cảnh nước này tiếp tục phản đối những hành động mà Chisinau coi là vi phạm chủ quyền và đe dọa an ninh quốc gia.

UAV của Nga rơi xuống mái nhà dân Moldova. Ảnh: Cảnh sát Moldova

Cơ quan chức năng Moldova cho biết các vụ việc khiến một người bị thương nhẹ và gây thiệt hại vật chất ở mức độ không lớn. Tuy nhiên, việc nhiều UAV liên tiếp xâm nhập không phận đã khiến nhà chức trách nước này quan ngại về an ninh và an toàn của người dân.

Trong tuyên bố ngày 16-10, Bộ Ngoại giao Moldova lên án các vụ xâm nhập không phận, đồng thời cho rằng những sự cố này đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của công dân Moldova và cho thấy tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine đối với tình hình an ninh, ổn định khu vực.

Moldova có chung đường biên giới với Ukraine. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, chính quyền Moldova nhiều lần phản đối các vụ UAV xâm nhập không phận nước này.

Trước đó, 1 UAV đã rơi xuống khu vực cách thủ đô Chisinau khoảng 35 km. Các sự cố liên quan đến UAV cũng nhiều lần buộc Bộ Ngoại giao Moldova triệu Đại sứ Nga Oleg Ozerov để yêu cầu giải thích.

Quan hệ giữa Moldova và Nga thời gian qua tiếp tục căng thẳng. Chính quyền Moldova, do Tổng thống Maia Sandu lãnh đạo, theo đuổi chính sách tăng cường quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), đồng thời đặt mục tiêu gia nhập khối này vào năm 2030.

Tổng thống Sandu nhiều lần chỉ trích chính sách đối ngoại của Nga, cho rằng những chính sách này đi ngược lại lợi ích của Moldova. Bà cũng chưa chấp thuận để ông Ozerov trình quốc thư, mặc dù nhà ngoại giao Nga đã có mặt tại Moldova hơn 2 năm.

Trong khi đó, Moscow cáo buộc chính quyền của Tổng thống Sandu thực hiện các chính sách mang tính thù địch đối với nước này.

Ngày 15-10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố quan hệ giữa Nga và Moldova chỉ có thể được cải thiện nếu chính quyền Moldova từ bỏ những chính sách mà Moscow cho là mang tư tưởng bài Nga.