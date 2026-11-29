Thông qua nền tảng kết nối người hâm mộ Weverse, Moka đã đích thân thông báo về sự trở lại của mình: "Cảm ơn GLIT (tên cộng đồng người hâm mộ của nhóm) đã chờ đợi tôi, cũng như cảm ơn tất cả những ai đã ủng hộ tôi. Giờ đây, tôi đã có thể gặp lại mọi người rồi. Tôi thực sự rất vui và đã chờ đợi ngày này từ lâu rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để dần dần quay trở lại hoạt động cùng các thành viên khác, vì vậy mong mọi người hãy chờ đợi tôi thêm một chút nữa nhé".

Công ty quản lý của cô, BELIFT LAB, giải thích: "Moka đã chuẩn bị cho sự trở lại của mình, trong khi vẫn duy trì việc điều trị. Vì quá trình hồi phục đang tiến triển tốt, chúng tôi đã thảo luận và quyết định rằng cô ấy sẽ bắt đầu kết nối trở lại với người hâm mộ. Đây là một phần trong quá trình chuẩn bị cho sự trở lại hoàn toàn của Moka. Các chi tiết cụ thể về những hoạt động trong tương lai sẽ được quyết định dựa trên tình trạng sức khỏe của cô ấy".

Trước đó, Moka đã tạm dừng các hoạt động vào tháng 4/2026 do vấn đề sức khỏe, dù cô vẫn xuất hiện trong một vài chương trình âm nhạc vào cuối tháng Năm. Tuy nhiên, cô tiếp tục tạm dừng hoạt động vào tháng Sáu để đảm bảo hồi phục hoàn toàn.

Trong thời gian này, ILLIT vẫn tiếp tục các hoạt động với đội hình 4 thành viên, gồm: Yunah, Minju, Wonhee và Iroha. Bên cạnh đó, ILLIT đã trở lại vào ngày 26 tháng trước, với mini-album thứ năm mang tên BREAK EVEN.