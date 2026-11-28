Sau 5 tháng vắng bóng vì vấn đề sức khỏe, Moka - thành viên nhóm nhạc nữ ILLIT chính thức thông báo về kế hoạch trở lại hoạt động. Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, đồng thời thắp lên kỳ vọng về màn tái hợp của nhóm với đội hình đầy đủ 5 thành viên.

Ngày 27/11, thông qua nền tảng cộng đồng người hâm mộ Weverse, Moka đã gửi lời nhắn đến các GLLIT (tên fandom chính thức của ILLIT), bày tỏ sự biết ơn trước tình cảm và sự kiên nhẫn của khán giả trong suốt thời gian cô vắng mặt. Nữ thần tượng cho biết bản thân rất vui khi có thể một lần nữa gửi lời chào đến người hâm mộ sau quãng thời gian dài tập trung nghỉ ngơi và hồi phục.

"Trước hết, mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các GLLIT đã chờ đợi mình. Nhờ các fan đã kiên nhẫn chờ đợi và tất cả những người đã giúp đỡ, mình mới có thể chào đón các bạn như thế này một lần nữa", Moka chia sẻ.

Đáng chú ý, nữ thần tượng cũng tiết lộ mong muốn từng bước quay trở lại các hoạt động cùng những thành viên còn lại. Tuy nhiên, cô không đưa ra thời điểm cụ thể mà cho biết sẽ cố gắng hết sức để thích nghi và trở lại với nhịp độ phù hợp. Moka đồng thời mong người hâm mộ tiếp tục kiên nhẫn, dành cho mình sự thấu hiểu trong giai đoạn này.

Trước đó, Moka bắt đầu tạm ngừng hoạt động vào tháng 4/2026 vì lý do sức khỏe. Dù từng trở lại vào tháng 5, nữ thần tượng tiếp tục thông báo tạm nghỉ từ ngày 19/6, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Theo thông tin từ công ty quản lý Belift Lab, Moka đã trải qua quá trình điều trị và tập trung hồi phục sau khi gặp tình trạng căng thẳng quá mức cùng các triệu chứng lo âu trong quá trình chuẩn bị cho mini album thứ tư của nhóm.

Trong thời gian Moka vắng mặt, ILLIT vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật với đội hình 4 thành viên. Nhóm tiếp tục ghi dấu ấn trên thị trường âm nhạc quốc tế, đặc biệt sau thành công của ca khúc debut Magnetic phát hành năm 2024. Mới đây, tại Melon Music Awards 2026 diễn ra ngày 15/11, ILLIT tiếp tục mang về hai giải thưởng, gồm Nghệ sĩ có màn trình diễn xuất sắc nhất và Nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Khoảnh khắc đáng chú ý tại lễ trao giải là khi Minju gửi lời nhắn đầy tình cảm đến người đồng đội đang vắng mặt. Nữ thần tượng bày tỏ mong muốn cả nhóm sớm có thể đứng chung sân khấu một lần nữa: "Moka thân mến, chúng ta hãy cùng biểu diễn với nhau một lần nữa sớm thôi nhé".

Chỉ 12 ngày sau lời nhắn xúc động của Minju, thông báo từ chính Moka càng khiến người hâm mộ thêm háo hức. Dù chưa xác nhận lịch trình trở lại cụ thể, động thái mới cho thấy nữ thần tượng đang từng bước chuẩn bị để tái gia nhập các hoạt động của ILLIT.

Sau nhiều tháng hoạt động với đội hình không đầy đủ, sự trở lại của Moka được kỳ vọng sẽ mở ra chương mới cho nhóm nhạc nữ nhà Belift Lab. Với người hâm mộ, điều được mong chờ lúc này không chỉ là màn tái hợp của 5 thành viên trên sân khấu, mà còn là hình ảnh một Moka khỏe mạnh, sẵn sàng tiếp tục hành trình âm nhạc cùng các đồng đội.