Mỗi xã, phường, đặc khu phải có ít nhất 1 mô hình phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa, thể thao

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Mỗi xã, phường, đặc khu có mô hình hay, cách làm hiệu quả, phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở” trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026 - 2030.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình hành động số 22 ngày 19-5-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa thành phong trào thi đua cụ thể, thiết thực, có sản phẩm và kết quả rõ ràng tại từng xã, phường, đặc khu; qua đó góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 bảo đảm 90% thiết chế văn hóa cấp xã, thể thao cơ sở được khai thác, phát huy hiệu quả.

Thư viện xã Diên Khánh thu hút khá nhiều phụ huynh, học sinh đến đọc sách. Ảnh: Câm Vân

Phong trào khuyến khích chính quyền cấp xã chủ động đổi mới phương thức quản lý, khai thác, tổ chức hoạt động; phát huy tính sáng tạo của cộng đồng dân cư, các tổ chức chính trị - xã hội, trường học, doanh nghiệp, hợp tác xã, câu lạc bộ, đội, nhóm và Nhân dân trong xây dựng các mô hình văn hóa, thể thao phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Đồng thời, phong trào góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe Nhân dân; gắn phát triển văn hóa với chuyển đổi số, giáo dục, phát triển du lịch, bảo tồn di sản, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo kế hoạch, phong trào thi đua được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, tập trung tại các xã, phường, đặc khu, chia thành 3 giai đoạn. Từ nay đến quý I/2027 là giai đoạn phát động, rà soát hiện trạng, lựa chọn, đăng ký và triển khai mô hình thí điểm. Từ quý II/2027 đến năm 2029, các địa phương tổ chức đánh giá, hoàn thiện, công nhận và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Năm 2030 sẽ tổng kết phong trào, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu.

Phong trào gồm 10 nội dung thi đua: Rà soát, khai thác và phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao; xây dựng ít nhất 1 mô hình hay, cách làm hiệu quả tại mỗi xã, phường, đặc khu; xây dựng không gian văn hóa cộng đồng gắn với việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, cổ động tại cơ sở; phát triển hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng; phát triển thể thao quần chúng; phát triển văn hóa đọc, học tập cộng đồng và giáo dục truyền thống; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức và quản lý hoạt động; khai thác thiết chế văn hóa, thể thao theo hướng đa chức năng, mở rộng không gian khai thác; huy động nguồn lực xã hội.

Mô hình phải phù hợp với điều kiện thực tế, nhu cầu của Nhân dân, có tính khả thi, tạo ra kết quả cụ thể và có khả năng duy trì, nhân rộng. Mỗi mô hình xác định rõ đơn vị, cá nhân phụ trách, nội dung, tiến độ, nguồn lực, kết quả cần đạt và có hồ sơ, số liệu, hình ảnh, tài liệu minh chứng. Các địa phương không đăng ký mô hình mang tính hình thức, chỉ tổ chức hoạt động đơn lẻ, theo thời điểm hoặc không xác định được kết quả cụ thể. Kế hoạch khuyến khích mô hình tự chủ về tài chính. Không gian văn hóa cộng đồng không nhất thiết phải đầu tư xây dựng công trình mới; các địa phương được khuyến khích tận dụng, cải tạo, sắp xếp hợp lý cơ sở vật chất hiện có, hình thành các mô hình như nhà văn hóa hoạt động cả ngày, không gian văn hóa - thể thao cuối tuần, thiết chế phục vụ công nhân, thiếu nhi hoặc cộng đồng dân cư.

Kế hoạch đặt ra các chỉ tiêu: 100% xã, phường, đặc khu hoàn thành rà soát hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao và xác định phương án khai thác, sử dụng; 100% xã, phường, đặc khu triển khai phong trào và đăng ký ít nhất 1 mô hình. Đến năm 2030, phấn đấu 100% xã, phường, đặc khu có ít nhất 1 mô hình được triển khai thực tế, duy trì ổn định và có kết quả được kiểm chứng; từ 90% trở lên thiết chế văn hóa cơ sở do xã, phường, đặc khu quản lý hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì, tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp kết quả thực hiện phong trào. Sở chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng tiêu chí, thang điểm đánh giá, hướng dẫn đăng ký, kiểm tra, biểu mẫu báo cáo, hồ sơ, minh chứng; đồng thời lựa chọn mô hình tiêu biểu để giới thiệu, nhân rộng. Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai phong trào trên địa bàn; tổ chức rà soát, lựa chọn, đăng ký và triển khai ít nhất 1 mô hình phù hợp với nhu cầu thực tế của Nhân dân; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, hồ sơ, sản phẩm và minh chứng.

XUÂN THÀNH