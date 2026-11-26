Xã Hải Hòa, TP Quảng Ninh khánh thành nhà văn hóa các dân tộc

TP Quảng Ninh hiện có 624/624 thôn, bản, khu phố có nhà văn hóa - khu thể thao; 26/54 địa phương có Trung tâm Văn hóa, thể thao cấp xã. Ở cấp thành phố, nhiều công trình văn hóa, thể thao quy mô, hiện đại được đầu tư xây dựng như Bảo tàng - Thư viện thành phố, Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm thành phố, Khu Liên hợp thể thao thành phố, Sân vận động Cẩm Phả, Cung Văn hóa thanh thiếu nhi, Cung Văn hóa lao động Việt - Nhật...

Với cơ sở vật chất và công năng đa dạng, các công trình này là địa điểm tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, hội chợ và giải thể thao, góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân, đồng thời tạo điều kiện để Quảng Ninh đăng cai các sự kiện quy mô lớn.

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao, đa dạng hóa hoạt động và thu hút đông đảo người dân tham gia, tháng 10/2026, UBND TP Quảng Ninh ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Mỗi xã, phường, đặc khu có mô hình hay, cách làm hiệu quả, phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở” giai đoạn 2026-2030.

Theo kế hoạch, 100% xã, phường, đặc khu phải rà soát hệ thống thiết chế hiện có, xây dựng phương án khai thác phù hợp và đăng ký ít nhất một mô hình cụ thể. Phấn đấu đến năm 2030, mỗi địa phương có ít nhất một mô hình được triển khai thực tế, duy trì ổn định, mang lại hiệu quả thiết thực và có kết quả được kiểm chứng.

Kế hoạch định hướng nhiều mô hình thiết thực như “Nhà văn hóa mở - điểm sinh hoạt cộng đồng đa chức năng”, “Điểm văn hóa - thể thao liên thế hệ”, “Thư viện mở, không gian đọc linh hoạt và tủ sách cộng đồng”, “Sân chơi, bãi tập cộng đồng an toàn, xanh, thân thiện”, “Câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở tự quản”... Các mô hình được lựa chọn trên cơ sở điều kiện thực tế, nhu cầu của người dân và ưu tiên khai thác hiệu quả những thiết chế hiện có, tránh đầu tư dàn trải, hình thức.