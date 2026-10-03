Mỗi xã được trang bị tối đa 2 xe ô tô phục vụ công tác chung từ 16/11/2026

Từ ngày 16/11/2026 áp dụng quy định mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Ảnh: chinhphu.vn

Định mức xe công tác chung của các Cục loại 1 và đơn vị ngành dọc

Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của cục loại 1 và tương đương thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương, Nghị định 379 quy định:

Đối tượng áp dụng: Các cục loại 1 và tương đương trực thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương (trừ các cơ quan thuộc khối các văn phòng ở trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định tại Điều 11 Nghị định này và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ quy định tại Điều 31 Nghị định này).

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của cục loại 1 và tương đương được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định này trên cơ sở tổng số lượng biên chế của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc (trừ các đơn vị ngành dọc quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này); trường hợp cục loại 1 và tương đương có đơn vị trực thuộc (trừ các đơn vị ngành dọc quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này) có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng mà có biên chế từ 20 người trở lên thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định này.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc cục loại 1 và tương đương đóng trên địa bàn cấp tỉnh hoặc liên tỉnh, thành phố (đơn vị ngành dọc) được xác định như sau:

Đến 40 người: Tối đa 01 xe/01 đơn vị.

Từ trên 40 người đến 80 người: Tối đa 02 xe/01 đơn vị.

Từ trên 80 người đến 120 người: Tối đa 03 xe/01 đơn vị.

Từ trên 120 người trở lên thì ngoài số xe xác định theo điểm c khoản này, cứ 50 biên chế tăng thêm được bổ sung 01 xe.

Trường hợp đơn vị ngành dọc có đơn vị thuộc, trực thuộc được giao quản lý địa bàn có diện tích tự nhiên từ 450 km2 trở lên hoặc từ 10 xã trở lên thì xác định tiêu chuẩn, định mức như sau:

Không tính số biên chế của các đơn vị trực thuộc này vào biên chế của các đơn vị ngành dọc để xác định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này.

Cứ mỗi đơn vị thuộc, trực thuộc được giao quản lý địa bàn có diện tích tự nhiên từ 450 km2 trở lên hoặc từ 10 xã trở lên thì được bổ sung 01 xe vào tiêu chuẩn, định mức của đơn vị ngành dọc.

Ngoài số xe được xác định theo quy định tại khoản 3 Điều này, đơn vị ngành dọc được bổ sung số lượng xe tối đa vào tiêu chuẩn, định mức.

Tối đa 2 xe ô tô phục vụ công tác chung cho cấp xã

Đối tượng áp dụng: Đảng ủy cấp xã, Hội đồng nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, đơn vị sự nghiệp cấp xã.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung: Tối đa 02 xe/xã.

Ngoài số xe quy định tại khoản 2 Điều này, trường hợp cấp xã có đơn vị sự nghiệp trực thuộc (không bao gồm đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) mà có số biên chế từ 20 người trở lên thì số xe ô tô của đơn vị sự nghiệp trực thuộc được xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định này và được cộng vào định mức sử dụng xe ô tô của cấp xã.

Khung định mức xe công cho đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo

Đối với đơn vị sự nghiệp cấp bộ/cấp tỉnh thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn xe ô tô phục vụ công tác chung được phân bổ cụ thể theo quy mô biên chế cho mỗi đơn vị:

Đến 100 người: Tối đa 01 xe.

Trên 100 người đến 300 người: Tối đa 02 xe.

Từ trên 300 người đến 500 người: Tối đa 03 xe.

Từ trên 500 người đến 1.000 người: Tối đa 04 xe.

Từ trên 1.000 người đến 2.000 người: Tối đa 05 xe.

Từ trên 2.000 người trở lên: Tối đa 06 xe.

Nghị định 379 cũng quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của đơn vị sự nghiệp cấp bộ/cấp tỉnh ngoài lĩnh vực giáo dục và đào tạo…/.