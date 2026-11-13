Mỗi vùng sinh thái, mỗi cây trồng một cách giảm phát thải mê-tan

Từ những cánh đồng lúa nước ở Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng đến các vùng cà phê, hồ tiêu, thanh long hay cây ăn quả, những giải pháp giảm phát thải khí mê-tan sẽ được thiết kế phù hợp với đặc điểm từng vùng sinh thái.

Không thể dùng một “công thức” cho mọi cánh đồng

Trong cuộc chiến giảm phát thải mê-tan, nông nghiệp là một trong những lĩnh vực Việt Nam cần tập trung. Theo Cục Biến đổi khí hậu, trồng trọt chiếm khoảng 46% tổng lượng phát thải mê-tan của cả nước, trong đó canh tác lúa nước là nguồn phát thải lớn nhất. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở đặc điểm ruộng lúa thường xuyên ngập nước, tạo môi trường thiếu ô-xy thuận lợi cho quá trình hình thành CH₄.

Điều này cũng cho thấy một thực tế: muốn giảm mê-tan hiệu quả, không thể chỉ đưa ra một giải pháp chung rồi áp dụng đồng loạt. Một thửa ruộng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long có điều kiện rất khác một cánh đồng ở Đồng bằng sông Hồng. Vùng ven biển lại có bài toán riêng về xâm nhập mặn, trong khi Tây Nguyên cần quan tâm nhiều hơn đến cà phê, hồ tiêu và khả năng sử dụng đất, nước.

Cần Thơ định hướng xuyên suốt là phát triển nông nghiệp theo tinh thần thuận thiên, thích ứng tối đa với điều kiện tự nhiên và biến đổi khí hậu, giảm phát thải, giảm ô nhiễm môi trường. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Chính vì vậy, định hướng mới của ngành nông nghiệp là xây dựng các vùng sản xuất phát thải thấp gắn với từng hệ sinh thái và từng nhóm cây trồng. Đề án phát triển vùng trồng trọt phát thải thấp giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định các cây trồng chủ lực gồm lúa nước, ngô, hồ tiêu, cà phê, thanh long, chuối, cây ăn quả có múi và một số cây công nghiệp dài ngày. Đề án cũng hướng tới xây dựng các gói kỹ thuật riêng và hệ thống đo lường, báo cáo, thẩm định phát thải theo vùng sinh thái.

Giảm mê-tan theo thế mạnh từng vùng

Nếu phải tìm một “phòng thí nghiệm tự nhiên” lớn cho sản xuất lúa phát thải thấp, Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực nổi bật. Đây là vùng sản xuất lúa lớn nhất cả nước, đồng thời có những khu vực chịu tác động rõ rệt của hạn hán, xâm nhập mặn và thay đổi nguồn nước. Vì vậy, giảm phát thải ở đây không đơn thuần là giảm khí mê-tan mà còn phải đồng thời sử dụng nước hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 chính là một bước đi theo hướng này. Bên cạnh những khu vực chuyên lúa, các mô hình luân canh lúa - tôm cũng có ý nghĩa đặc biệt. Thay vì cố duy trì một vụ lúa ở những nơi điều kiện nước và đất không còn phù hợp, việc kết hợp sản xuất lúa với nuôi thủy sản có thể giúp thích ứng tốt hơn với điều kiện sinh thái, đồng thời góp phần giảm áp lực phát thải. Đây cũng là một trong những hướng chuyển đổi cơ cấu sản xuất được ngành nông nghiệp khuyến khích.

Trong khi đó, Đồng bằng sông Hồng và các vùng đồng bằng phía Bắc có lợi thế về hệ thống thủy lợi và sản xuất lúa thâm canh. Tại đây, việc kiểm soát nước, quản lý phân bón và áp dụng quy trình canh tác tiết kiệm đầu vào có thể trở thành những giải pháp quan trọng. Với các diện tích lúa kém hiệu quả, chuyển sang cây trồng cạn phù hợp cũng là một lựa chọn được tính đến.

Câu chuyện giảm phát thải khí mê-tan ở Tây Nguyên lại có một diện mạo khác. Đây là vùng sản xuất cà phê, hồ tiêu và nhiều cây công nghiệp lâu năm quan trọng nên giải pháp giảm phát thải cần chuyển trọng tâm sang quản lý đất, phân bón, phụ phẩm, nước tưới và tăng khả năng hấp thụ các-bon của hệ thống cây lâu năm. Tương tự, tại các vùng trồng thanh long, chuối, cây có múi và những cây ăn quả khác, ngành nông nghiệp đang hướng tới các gói kỹ thuật riêng cho từng nhóm cây. Đề án phát triển vùng trồng trọt phát thải thấp đặt mục tiêu xây dựng ít nhất 5 gói kỹ thuật cho các cây trồng chủ lực, đồng thời hình thành các mô hình vùng sản xuất phát thải thấp để có thể đo đếm và nhân rộng.

Công nhân thu hoạch cà phê ở Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Nhìn rộng hơn, giảm mê-tan trong trồng trọt đang chuyển từ một nhiệm vụ bảo vệ môi trường thành một phương thức tổ chức lại sản xuất. Với cây lúa, đó là quản lý nước và phụ phẩm tốt hơn. Với cây công nghiệp và cây ăn quả, đó là sử dụng đầu vào hiệu quả, tăng khả năng hấp thụ các-bon và phát triển sản xuất tuần hoàn. Với những vùng đất trồng lúa kém hiệu quả, đó có thể là chuyển đổi cây trồng hoặc kết hợp các mô hình sản xuất phù hợp hơn với điều kiện tự nhiên.

Điều quan trọng nhất là mỗi vùng sinh thái cần tìm được “bài toán phát thải” của chính mình. Không phải nơi nào cũng cần giảm mê-tan bằng cách giống nhau, cũng không phải cây trồng nào cũng có cùng nguồn phát thải. Khi những khác biệt ấy được tính đến, mục tiêu giảm ít nhất 30% phát thải mê-tan vào năm 2030 mà Việt Nam đã cam kết tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP26) sẽ thành biện pháp “xanh hóa” nông nghiệp mà không tách rời sinh kế của người nông dân. Giảm phát thải nhưng vẫn phải giữ năng suất, nâng chất lượng nông sản, giảm chi phí và từng bước tạo thêm giá trị từ chính những kết quả mà chúng ta đã đạt được.