Mỗi vụ hoà giải thành công, tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt

Lấy tình làng nghĩa xóm làm nòng cốt

Thôn Trung Sơn hiện có 832 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu. Địa bàn rộng, dân số đông, song nhiều năm qua, tình hình an ninh trật tự nơi đây luôn được duy trì ổn định. Nhờ mạng lưới tự quản chặt chẽ từ các dòng họ và vai trò tích cực của Ban Công tác Mặt trận, Tổ hòa giải gồm 5 thành viên của thôn luôn chủ động bám sát cơ sở, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Trưởng ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Trung Sơn Đinh Việt Dũng chia sẻ về công tác hòa giải ở địa bàn. Ảnh: Công Phương

Trưởng ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ hòa giải thôn Trung Sơn Đinh Việt Dũng cho biết, trọng tâm của công tác hòa giải ở địa phương là dựa vào tình làng nghĩa xóm, lấy sự vận động, khuyên giải chân thành làm chính. Pháp luật là thước đo, nhưng tình cảm và sự tôn trọng lẫn nhau giữa các dòng họ, giữa những người hàng xóm “tối lửa tắt đèn" có nhau mới là chất keo kết dính lâu bền.

Ông Đinh Việt Dũng cho biết thêm, tại địa phương, mâu thuẫn trong đời sống dân sinh vô cùng đa dạng, từ tranh chấp đất đai cho đến những bất đồng sinh hoạt gia đình. Do đó, vai trò của các bậc cao niên, người có uy tín trong dòng họ luôn được phát huy tối đa. Mỗi khi xảy ra khúc mắc nhỏ giữa các hộ gia đình, thông tin nhanh chóng được kết nối tới Tổ hòa giải và những người đứng đầu dòng họ để kịp thời tháo gỡ, không để vụ việc phát sinh phức tạp hay vượt cấp.

Chia sẻ về câu chuyện hòa giải, ông Đinh Việt Dũng kể về vụ việc tranh chấp tiền nợ kéo dài giữa hộ ông A và hộ ông B. Do khoản nợ lâu ngày không đòi được, ông A (bên cho vay) mất hoàn toàn niềm tin, không khí giữa hai gia đình vô cùng căng thẳng và đã có đơn gửi lên thôn.

Tiếp nhận thông tin từ gia đình ông A., tổ hoà giải ở thôn đã gặp gỡ các bên và mời lên hội trường làm việc. Tại hội trường, không khí buổi hòa giải ban đầu vô cùng gay gắt nhưng nắm bắt cốt lõi vấn đề là ông A. cần sự đảm bảo bằng hành động thực tế, không phải những lời hứa suông từ gia đình ông B. Do vậy, ông Dũng cùng các thành viên trong tổ đã phân tích nhẹ nhàng, khuyên ông A. tạo điều kiện giảm một phần tiền lãi, đồng thời đề nghị ông B xoay xở có ngay tiền mặt để giao nhận trực tiếp.

Thấu hiểu sự tôn trọng và lý lẽ thuyết phục của Tổ hòa giải, gia đình ông B. đã chủ động vay mượn ngay trong đêm để chuẩn bị tiền mặt. Sáng hôm sau, gia đình ông A. cũng chủ động chỉ thu lại tiền gốc cho vay mà không thu tiền lãi, gia đình ông B. bớt được một khoản, giảm gánh nặng nợ nần.

Phát huy tinh thần trách nhiệm của Tổ hòa giải

Một câu chuyện khác được bà Đinh Thị Nhàn, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ, thành viên Tổ hòa giải thôn Trung Sơn kể lại, đó là mâu thuẫn giữa gia đình bà C. và hộ ông D., liên quan đến bức tường giáp ranh.

Khi hộ ông D. đào móng làm nhà, đất bị sạt lở làm ảnh hưởng trực tiếp đến đoạn tường bao của nhà bà C. ở phía trên. Bất đồng nảy sinh khiến bà C. gửi đơn nhờ thôn giải quyết. Ngay sau khi tiếp nhận, các thành viên Tổ hòa giải không cứng nhắc lập hồ sơ xử lý mà trực tiếp xuống tận hiện trường khảo sát thực tế.

Chiều hôm đó, tại buổi họp hòa giải, đại diện Tổ hòa giải cùng Ban công tác Mặt trận đã phân tích thiệt hơn trên tinh thần "tình làng nghĩa xóm". Nhận thức được trách nhiệm của mình cũng như sự sẻ chia từ hàng xóm, hộ ông D. vui vẻ nhận hỗ trợ kinh phí, cùng gia đình bà C. xắn tay xây lại đoạn tường bao chắc chắn hơn. Chỉ trong một buổi chiều, tranh chấp được giải quyết dứt điểm, tinh thần đoàn kết giữa hai nhà lại vẹn nguyên như xưa.

Bên cạnh mâu thuẫn đất đai hay nợ nần, những gợn sóng nhỏ trong đời sống hôn nhân gia đình cũng được các thành viên tổ hòa giải thôn Trung Sơn âm thầm hàn gắn. Việc kiên trì lắng nghe, thấu cảm và kiên nhẫn khuyên bảo đã giúp nhiều gia đình giữ gìn được mái ấm yên vui.

"Mỗi lần hòa giải thành công một vụ việc, chúng tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm vô cùng. Đi ra đường, thấy xóm làng đầm ấm, mọi người vui vẻ chào hỏi nhau, đó chính là phần thưởng lớn nhất đối với những người làm công tác hòa giải ở cơ sở", bà Đinh Thị Nhàn chia sẻ.

Ông Lê Hào Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Suối Hai cho biết, Tổ hòa giải thôn Trung Sơn nhiều năm liền đạt danh hiệu “Tổ hòa giải 5 tốt” đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những nỗ lực bền bỉ của các hòa giải viên.

Trong nhiều năm qua, 100% vụ việc phát sinh tại thôn Trung Sơn được giải quyết tại cơ sở, không có đơn thư khiếu nại vượt cấp, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư, củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền cơ sở.

“Trong thời gian tới, tôi mong các thành viên trong tổ hòa giải thôn Trung Sơn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, gần dân, sát dân, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời phát hiện, tháo gỡ những mâu thuẫn ngay từ cơ sở”, ông Lê Hào Quang nhấn mạnh.