Mỗi tuần người Việt dành 3,52 ngày để nghe nhạc trực tuyến

Thông tin trên được ông Nakashima Tomohiro, CEO Sony Việt Nam đưa ra vào tối 2/10, tại sự kiện ra mắt dòng loa Tiệc ULT Tower mới của hãng này.

Ông Nakashima Tomohiro, CEO Sony Việt Nam. Ảnh: Lê Mỹ

Ông Nakashima Tomohiro cho biết, âm nhạc là một phần quan trọng trong cuộc sống của người Việt Nam. Điển hình là Việt Nam nằm trong top 10 thị trường nghe nhạc trực tuyến trên thế giới với 87,4% người dùng Internet 16 tuổi trở lên nghe nhạc trực tuyến mỗi tuần.

Đồng thời trung bình người tiêu dùng Việt cũng dành ra 3,52 ngày để nghe nhạc, con số này cao hơn mức trung bình 3,02 ngày trên toàn cầu.

Đáng chú ý, nhu cầu giải trí với âm nhạc tại gia đình ở Việt Nam cũng ở mức cao, khi 62% người dùng sở hữu loa karaoke cho biết hát karaoke tại nhà là hình thức giải trí trong mà họ sử dụng thường xuyên nhất.

Dòng loa Tiệc ULT Tower mới của Sony. Ảnh: Lê Mỹ

Về thế hệ loa Tiệc ULT Tower mới mà Sony ra mắt tại thị trường Việt Nam gồm 3 sản phẩm là Tower 5, Tower 7 và Tower Max.

Đáng chú ý trên cả 3 mẫu sản phẩm này đều được trang bị một nút cứng có tên ULT để tăng giảm âm lượng và chuyển qua 4 chế độ âm thanh khác nhau.

Theo đó, chế độ thứ nhất loa sẽ tăng cường âm trầm sâu và mạnh, phù hợp với các dòng nhạc Rap, Hiphop, R&B; chế độ thứ 2 sẽ đẩy âm bass uy lực bùng nổ, lý tưởng khi nghe các thể loại nhạc EMD, Dance, Remix; chế độ thứ 3 có trên Flat nhằm tái tạo âm thanh nguyên bản, phù hợp với các dòng nhạc trừ tình, Pop, Acoustic; chế độ cuối cùng là Live, tạo cảm giác mở rộng trường âm như một màn tình diễn trực tiếp, đồng thời duy trì độ rõ của giọng hát và độ lực của âm bass, phù hợp với các buổi live và concert.

Trong 3 dòng loa mới của Sony này, tâm điểm là ULT Tower Max, có giá lên tới 39,99 triệu đồng. Chiếc loa này trang bị tới 9 củ loa, đáng chú ý là 3 củ loa woofer 280 mm, gồm 2 củ phía trước và 1 củ hướng ra phía sau.

Bộ khuếch đại công suất cũng cho công suất đầu ra lên tới 2.150 W, tạo nên âm trầm mạnh mẽ cùng áp suất âm thanh cực đại.

Đặc biệt, chế độ 360 độ Party Sound giúp âm thanh lan toả quảnh không gian, để người nghe ở nhiều vị trí khác nhau có thể cảm nhận rõ giọng hát và sức mạnh của dải bass.

Tuy nhiên, nhược điểm của dòng loa này là thiết kế khá lớn tạo ra sự cồng kềnh; giá quá cao nên chỉ phù hợp với các bữa tiệc quy mô lớn, rất khó để dùng trong không gian gia đình.