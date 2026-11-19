Môi trường tổ chức chiếm tới 67% tác động thực tế của AI trong doanh nghiệp - Ảnh minh họa AI.

Sáng 19/11, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) đã tổ chức tọa đàm Hợp tác Đầu tư và Đổi mới Sáng tạo với chủ đề "Ứng dụng AI trong doanh nghiệp – Nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả đầu tư và cơ hội hợp tác".

Ông Lê Anh Hoàng, Phó Giám đốc ITPC, nhấn mạnh rằng chương trình này nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, xác định vai trò trung tâm của người dân và doanh nghiệp trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

TP. Hồ Chí Minh đang chú trọng phát triển hạ tầng tính toán, dữ liệu và nguồn nhân lực, đồng thời thúc đẩy kết nối từ nghiên cứu đến thử nghiệm, chuyển giao và thương mại hóa AI.

Phiên tọa đàm và kết nối thực tiễn: Từ ứng dụng AI đến chuyển đổi tổ chức - Cơ hội, thách thức và kinh nghiệm thực tiễn tại Việt Nam - Ảnh: Minh Hà.

Một trong những điểm nổi bật của tọa đàm là phiên tham luận chuyên sâu với chủ đề "Lãnh đạo con người và tổ chức trong thời đại trí tuệ nhân tạo", do Giáo sư, Tiến sĩ Markus Baer từ Trường Kinh doanh Olin, Đại học Washington tại St. Louis, trình bày. Ông đã chia sẻ nhiều số liệu nghiên cứu quốc tế đáng chú ý về tác động của AI đối với lực lượng lao động và năng lực quản trị.

Theo nghiên cứu của Brynjolfsson, Chandar và Chen (2026), tốc độ tăng trưởng việc làm của nhóm lao động trẻ trong độ tuổi 22–25 tại các ngành nghề chịu tác động cao từ AI hiện thấp hơn khoảng 19% so với các ngành ít chịu ảnh hưởng hơn. Điều này đặt ra yêu cầu đối với doanh nghiệp trong việc định hướng lại công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho lực lượng lao động trẻ.

Giáo sư Markus Baer cũng dẫn kết quả nghiên cứu trên 758 chuyên gia tư vấn của Boston Consulting Group, cho thấy AI giúp hoàn thành nhiều hơn 12% khối lượng công việc, rút ngắn 25% thời gian và nâng cao 31% chất lượng đầu ra đối với những tác vụ nằm trong phạm vi khả năng của AI.

Tuy nhiên, đối với các bài toán phức tạp vượt ngoài khả năng của AI, việc phụ thuộc thiếu kiểm chứng vào gợi ý từ mô hình lại làm giảm 16% độ chính xác. Do đó, doanh nghiệp cần tái thiết kế quy trình làm việc, giao các tác vụ lặp lại cho AI và rèn luyện tư duy phản biện cho nhân sự.

Một điểm đáng chú ý khác từ Báo cáo Chỉ số Xu hướng Công việc thường niên năm 2026 là "nghịch lý chuyển đổi" trong việc ứng dụng AI.

Có tới 65% người sử dụng AI lo ngại bị tụt hậu nếu không ứng dụng công nghệ mới, nhưng chỉ 26% đánh giá ban lãnh đạo có định hướng rõ ràng về AI và chỉ 13% cảm thấy được ghi nhận khi thử nghiệm đổi mới quy trình làm việc bằng AI.

Đặc biệt, yếu tố môi trường tổ chức, bao gồm văn hóa khuyến khích thử nghiệm và sự đồng hành của cấp quản lý, chiếm tới 67% tác động thực tế của AI.