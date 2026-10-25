Môi trường nội trú - điểm tựa cho học sinh vùng cao

Các em học sinh trường PTDT Nội trú Chợ Đồn tham gia hoạt động ngoại khóa.

Vượt hơn 30km từ nhà đến trường, Nguyễn Hoàng Thương, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Chợ Đồn, từng có không ít khó khăn trên hành trình học tập. Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, theo đuổi con chữ không chỉ là nỗ lực của riêng em mà còn là sự cố gắng của cả gia đình.

Từ khi được học tập và sinh hoạt trong môi trường nội trú, Thương có điều kiện tập trung hơn cho việc học, được bảo đảm bữa ăn, giấc ngủ và nhận được sự quan tâm, hướng dẫn sát sao của thầy, cô. Nhờ đó, em liên tục tiến bộ và ba năm liền đạt danh hiệu Học sinh giỏi.

Thương chia sẻ: Từ khi học ở trường nội trú, em được các thầy cô quan tâm, chăm sóc từ bữa ăn, giấc ngủ đến việc học tập. Em có thời gian học bài, ôn bài cùng các bạn và được thầy, cô giúp đỡ khi gặp những kiến thức khó. Nhờ vậy, kết quả học tập của em ngày càng tốt hơn. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này có thể giúp đỡ gia đình và thực hiện ước mơ của mình.

Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập, Nhà trường còn chú trọng chăm lo đời sống, rèn luyện kỹ năng cho các em. Từ việc tổ chức ăn, ở, duy trì nền nếp sinh hoạt đến phụ đạo, hướng dẫn học tập, mọi hoạt động đều hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

Sau những giờ học trên lớp, học sinh còn được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa thiết thực như đan lát, thêu thùa, vẽ tranh và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Những hoạt động này không chỉ giúp các em thư giãn, phát huy năng khiếu mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, bồi dưỡng sự tự tin và tinh thần đoàn kết.

Bếp ăn tập thể của Trường PTDT nội trú Chợ Đồn.

Thầy giáo Ma Đức Huyên, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Chợ Đồn, cho biết: Năm học 2026-2027 Trường có 8 lớp với 277 học sinh. Nhà trường xác định việc chăm sóc, giáo dục học sinh phải được thực hiện toàn diện, từ học tập, sinh hoạt đến rèn luyện kỹ năng sống. Chúng tôi luôn quan tâm bảo đảm điều kiện ăn, ở, học tập, đồng thời tạo cơ hội để các em tham gia hoạt động trải nghiệm, văn hóa, văn nghệ và thể thao. Qua đó, giúp học sinh phát triển năng lực, hình thành những phẩm chất tốt đẹp, thêm tự tin và có động lực vươn lên trong học tập.

Với học sinh vùng cao, trường nội trú không đơn thuần là nơi học chữ mà còn là mái nhà thứ hai, nơi các em được chăm sóc, sẻ chia và tiếp thêm niềm tin. Từ những bữa ăn đủ đầy, giờ học nghiêm túc đến các hoạt động trải nghiệm giàu ý nghĩa, mỗi ngày ở trường đều góp phần vun đắp kiến thức, kỹ năng và khát vọng vươn lên cho các em.

Sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đang góp phần tạo dựng một môi trường giáo dục nhân văn, nơi những học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn có thêm cơ hội học tập, trưởng thành và từng bước hiện thực hóa ước mơ của mình.