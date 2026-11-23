ĐBP - Trong phát triển du lịch, môi trường không đơn thuần là điều kiện tự nhiên tạo nên sức hút, mà còn là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng và khả năng duy trì sức cạnh tranh của điểm đến. Cảnh quan đẹp có thể thu hút du khách, nhưng môi trường trong lành, không gian văn hóa được gìn giữ cùng những trải nghiệm thân thiện mới tạo nên sức hấp dẫn lâu dài. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để gắn phát triển du lịch với bảo vệ môi trường. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong xây dựng điểm đến xanh, thân thiện.

Bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL cho biết: Sở đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, người lao động trong ngành du lịch, các doanh nghiệp, du khách và người dân. Cùng với đó, Sở chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng sản phẩm du lịch theo hướng trải nghiệm; khuyến khích du khách tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, cảnh quan; vận động các cơ sở lưu trú, điểm du lịch ưu tiên sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường.

Vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại các điểm di tích lịch sử được cán bộ, viên chức Bảo tàng Điện Biên Phủ duy trì thực hiện vào cuối tuần.

Hiện nay, nhiều địa phương đã chủ động lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện thực tế, lấy cộng đồng dân cư làm trung tâm trong xây dựng điểm đến xanh, sạch, đẹp. Thay vì chỉ tập trung đầu tư cơ sở vật chất phục vụ khách tham quan, các mô hình du lịch cộng đồng ngày càng chú trọng gìn giữ cảnh quan tự nhiên, phát huy giá trị văn hóa bản địa và thay đổi nếp sinh hoạt theo hướng văn minh, thân thiện với môi trường.

Bản du lịch cộng đồng Nà Sự, xã Mường Chà là một trong những điểm sáng. Đến đây, du khách dễ dàng nhận thấy những con đường được xếp bằng đá cuội; hàng rào tre đan và hệ thống đèn chiếu sáng sử dụng trụ bằng các thân gỗ. Dọc suối Nậm Bai, những cọn nước được phục dựng, vừa tạo điểm nhấn cho cảnh quan, vừa tái hiện nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Thái. Đáng chú ý, các hạng mục này được chính cán bộ, người dân địa phương tự tay thực hiện. Ông Khoàng Văn Van, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Chà cho biết: Hiện nay, địa phương đang tích cực vào cuộc, hướng dẫn và hỗ trợ người dân xây dựng điểm du lịch theo các tiêu chuẩn ASEAN. Từ cơ sở vật chất đến vật dụng phục vụ du khách đều ưu tiên sử dụng nguyên liệu sẵn có tại địa phương, do chính người dân làm ra. Các món ăn cũng được chế biến từ sản vật của gia đình và địa phương. Qua đó, du lịch cộng đồng Nà Sự hướng đến sự thân thiện với môi trường, đồng thời mang đến cho du khách những trải nghiệm chân thực về đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào dân tộc Thái.

Cũng là một trong những địa phương đang quan tâm đầu tư phát triển du lịch cộng đồng, bản Huổi Nhả, xã Mường Pồn đặc biệt chú trọng thay đổi nếp sinh hoạt của người dân, để bảo đảm vệ sinh môi trường. Là bản thuần nông với 34 hộ dân, 100% là đồng bào dân tộc Mông, Huổi Nhả vẫn giữ được những nét nguyên sơ trong kiến trúc nhà ở và sinh hoạt văn hóa. Đây là lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng, song cũng đặt ra yêu cầu phải bảo đảm môi trường sống sạch sẽ, nhất là tại khu vực dân cư và mỗi hộ gia đình. Anh Lầu A Khai, Trưởng bản Huổi Nhả cho biết: Bản đã vận động 100% hộ dân di chuyển toàn bộ chuồng trại nuôi nhốt gia súc, gia cầm ra khu vực riêng, cách xa nơi ở. Hiện nay, không còn tình trạng thả rông gia súc, phóng uế bừa bãi. Xung quanh bản được bố trí các thùng đựng rác đan bằng tre, có bảng hướng dẫn cụ thể để người dân và du khách cùng thực hiện.

Cùng với việc thay đổi thói quen sinh hoạt, Huổi Nhả đã thành lập Ban Phát triển du lịch cộng đồng để làm đầu mối quản lý, điều hành các hoạt động liên quan. Ban thường xyên vận động người dân tích cực vệ sinh các tuyến đường nội bản, chỉnh trang cảnh quan, chung tay xây dựng các công trình, hạng mục phục vụ nhu cầu của du khách. Qua đó, bảo vệ môi trường từng bước trở thành hoạt động thường xuyên, gắn với trách nhiệm của từng hộ dân, thay vì chỉ thực hiện theo các đợt ra quân.

Để những cách làm tại cơ sở được nhân rộng, vai trò định hướng, hỗ trợ của ngành chức năng có ý nghĩa quan trọng. Thời gian qua, Sở VH, TT&DL đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức các lớp tập huấn về bảo vệ môi trường cho cán bộ cơ sở, ban quản lý di tích, ban quản lý khu, điểm du lịch, đội ngũ thuyết minh viên, hướng dẫn viên cùng các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch. Tại các địa phương, nhất là những nơi được định hướng phát triển du lịch, nhiều mô hình quần chúng tham gia bảo vệ môi trường được thành lập. Cán bộ, người lao động và nhân dân cùng tham gia vệ sinh đường phố, khu vui chơi công cộng, thu gom rác thải tại khu dân cư và các điểm tham quan. Các cơ sở lưu trú, điểm du lịch cũng chủ động sử dụng vật liệu, sản phẩm thân thiện với môi trường; tích cực trồng, chăm sóc cây xanh; đồng thời ký kết với đơn vị chức năng để thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải theo quy định. Những hoạt động này góp phần cải thiện cảnh quan, nâng cao chất lượng dịch vụ, từng bước xây dựng hình ảnh du lịch Điện Biên an toàn, thân thiện và có trách nhiệm với môi trường.