Mỗi trường học một mô hình hỗ trợ học sinh

Thầy Bùi Ngọc Nam, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú (xã Xuân Đông) tặng quà học sinh từ tiền đóng góp của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Ảnh: Nam Bùi

Điều này góp phần tạo nguồn lực tại chỗ và kịp thời tiếp thêm động lực cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Đây cũng là cách thầy cô vun đắp lòng nhân ái trong từng học sinh khi dạy các em biết chia sẻ với bạn bè kém may mắn hơn mình.

Tự tiết kiệm để giúp học sinh

Thông qua thực hiện công tác khuyến học tại các trường học, nhiều mô hình đã được hình thành. Trong đó, phổ biến là giáo viên làm gương, học sinh cùng noi theo để giúp đỡ bạn học. Từ việc tiết kiệm tiền lương hay giảm chi tiêu hằng ngày, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các trường đã có thể chủ động giúp bạn đến trường.

Theo cô Nguyễn Thanh Lê, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân An, xã Tân An, nhiều năm qua, nhà trường thực hiện mô hình Chung tay chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vui bước đến trường. Với mô hình này, tùy từng thời điểm của năm học mà nhà trường triển khai những hoạt động trợ giúp học sinh.

Cụ thể, trước thềm năm học mới, cán bộ, giáo viên nhà trường tự nguyện đóng góp cũng như vận động các mối quan hệ bên ngoài để có sẵn nguồn khuyến học. Khi biết trở ngại của từng em, giáo viên gặp gỡ, tìm hiểu hoàn cảnh cụ thể để từ đó có sự thấu hiểu, chia sẻ khó khăn. Qua đó, 62 suất học bổng trị giá 21,4 triệu đồng; 32 thẻ bảo hiểm y tế trị giá 20 triệu đồng… đã được trao ngay cho các em khi bắt đầu năm học. Riêng dịp Tết, để học sinh nào cũng đón mùa xuân vui tươi, cán bộ, giáo viên nhà trường đóng góp và mạnh thường quân hỗ trợ thêm để mua quần áo mới, tặng quà Tết cho các em.

Các em học sinh Trường THCS-THPT Đắk Mai (xã Bù Gia Mập) phấn khởi chào đón năm học 2026-2027.

Còn tại Trường THPT Thống Nhất B (xã Phước Sơn), thực hiện mô hình Mỗi chi bộ một địa chỉ nhân đạo, Chi bộ nhà trường đã phát động và vận động cán bộ, đảng viên, nhân viên tự tiết kiệm để hỗ trợ cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 30 triệu đồng. Sau thời gian triển khai, mô hình đã tạo sức lan tỏa sâu rộng không chỉ trong nhà trường mà nhận được sự chung tay hỗ trợ từ các tổ chức, đơn vị bên ngoài với tổng kinh phí vận động được 120 triệu đồng.

Riêng tại Trường THCS-THPT Đắk Mai (xã Bù Gia Mập), theo thầy Ngô Gia Văn Tám, Phó Hiệu trưởng nhà trường, học sinh dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn chiếm số lượng lớn trong tổng số học sinh toàn trường. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần của chính quyền các cấp. Cùng với đó, để có thể giúp nhiều hơn cho các em, tập thể 59 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã cùng nhau đóng góp 20 ngàn đồng/người/tháng. Đây là số tiền tối thiểu, có cán bộ, giáo viên, nhân viên đóng góp cao hơn. Nhờ nguồn lực tại chỗ này mà mỗi năm học có 50 suất quà được trao cho học sinh. Đối với những học sinh hoàn cảnh khó khăn hơn, giá trị phần quà nhà trường hỗ trợ cũng nhiều hơn.

Đầu năm học 2026-2027, em Thị Ngọc (học sinh Trường THCS-THPT Đắk Mai) được nhà trường hỗ trợ quà. Thị Ngọc cho hay: Được nhận quà em rất mừng. Với 500 ngàn đồng nhận được, em có thể mua dụng cụ học tập mà không phải để cha mẹ lo lắng thêm.

Cùng giải quyết khó khăn cho học sinh

Thời gian qua, các mô hình khuyến học trong mỗi trường học không chỉ được tiếp nối qua từng năm học mà còn mở rộng về hình thức trợ giúp, phương thức hỗ trợ. Điều này góp phần thể hiện trách nhiệm của nhà trường đối với học sinh không chỉ khi đến lớp mà trong cuộc sống.

Thầy Bùi Ngọc Nam, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú (xã Xuân Đông) cho hay: Thời gian qua, nhà trường triển khai mô hình “Khuyến học, khuyến tài, tiếp bước cho học sinh khó khăn đến trường và ủng hộ các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam”. Thực hiện mô hình này, mỗi năm học, nhà trường vận động phụ huynh hoàn thành việc tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc, trong quá trình này còn nhiều gia đình học sinh rất khó khăn nên không có tiền lo cho con em. Nhà trường đã vận động, phát động giáo viên, học sinh nuôi heo đất gây quỹ để hỗ trợ 22 học sinh mua thẻ bảo hiểm y tế với số tiền gần 14 triệu đồng. Điều này trước hết giúp các em được Nhà nước hỗ trợ điều trị y tế nếu không may mắc bệnh hay gặp tai nạn. Đồng thời góp phần cùng địa phương nâng cao chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế ở địa phương.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố NGUYỄN TẤN PHÚ, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và nhà hảo tâm tham gia hỗ trợ trường học, học sinh tại các xã biên giới, từ tháng 9 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã huy động được hơn 4,2 tỷ đồng để thực hiện công tác này.

Ngoài ra, thực hiện chương trình xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo và những trường hợp khó khăn về nhà ở, nhà trường đã đóng góp, vận động, kết nối nhiều nguồn lực cùng tham gia xây nhà cho gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ vậy, năm học 2025-2026, 1 căn nhà kiên cố đã đến với gia đình học sinh của trường với trị giá xây dựng 150 triệu đồng, trong đó cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng học sinh, phụ huynh đóng góp 30 triệu đồng. Kinh phí còn lại do nhà trường vận động cựu học sinh, mạnh thường quân hỗ trợ thêm.

Cô Phạm Thị Quỳnh Như, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Thánh Tông, xã Định Quán cho hay: Nhiều năm qua, nhà trường triển khai mô hình Nuôi heo đất. Mô hình này ở trường cũng giống như bao cơ sở giáo dục khác khi hằng tuần, thầy cô chủ nhiệm cho học sinh gửi tiền tiết kiệm vào heo đất của lớp mình. Số tiền này dùng để hỗ trợ các bạn học sinh khó khăn. Song có điểm khác là trong quá trình thực hiện mô hình này, đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, hằng tháng mọi người đóng góp tự nguyện theo khả năng và số tiền dùng để thăm 5 gia đình chính sách. Trong những lần đến tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng, học sinh được nhà trường mời cùng tham gia để đến tận nơi, nghe những câu chuyện hào hùng trong kháng chiến của dân tộc. Điều này góp phần lan tỏa, giáo dục truyền thống yêu nước, “uống nước nhớ nguồn” cho các em học sinh.

Hiện những mô hình khuyến học, giáo dục truyền thống với kinh phí tại chỗ do cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng học sinh mỗi trường đóng góp đang tiếp tục được lan tỏa, ghi nhận. Trong đó, vào tháng 2-2026, trong số 121 mô hình dân vận khéo được Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy (nay là Ban Tuyên giáo Thành ủy) công nhận, có 13 mô hình được xây dựng, duy trì trong trường học trên địa bàn thành phố Đồng Nai.