Môi trường bị ô nhiễm gây mất an toàn giao thông
Dự án đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối Quốc lộ 21 với cao tốc Hà Nội - Hòa Bình, qua địa bàn hai xã Hòa Lạc và Yên Xuân đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuy nhiên, hoạt động xây dựng, vận chuyển đất đá và tập kết vật liệu phát sinh lượng lớn bụi, ảnh hưởng đến chất lượng không khí và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt vào ban đêm khi tầm nhìn bị hạn chế.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/moi-truong-bi-o-nhiem-gay-mat-an-toan-giao-thong-246261119154432004.htm