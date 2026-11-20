Ngày 20-11, Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ cho biết, từ ngày 20 đến 26-11, thời tiết Nam bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh khuếch tán từ phía Bắc. Khoảng ngày 24 và 25-11, một đợt không khí lạnh mới tiếp tục bổ sung, kết hợp nhiễu động trên tầng khí quyển gây mưa rào rải rác.