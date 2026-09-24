Mỗi trạm y tế ở TP.HCM sẽ có một bệnh viện lớn hỗ trợ

Mỗi trạm y tế của TP.HCM sẽ có một bệnh viện đồng hành về chuyên môn. Ảnh: Medinet.

Tại cuộc họp với lãnh đạo các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và trung tâm y tế khu vực để thống nhất kế hoạch kết nối bệnh viện với 168 trạm y tế, Giám đốc Sở y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho hay mỗi trạm y tế sẽ có một bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm y tế khu vực đồng hành thường xuyên. Bệnh viện sẽ cùng trạm khảo sát thực trạng, xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch hỗ trợ.

Chương trình được xây dựng theo 2 lớp hỗ trợ, gồm hỗ trợ toàn diện theo địa bàn và hỗ trợ chuyên sâu theo lĩnh vực.

Ở lớp thứ nhất, mỗi trạm y tế có một bệnh viện đồng hành cố định. Các bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế khu vực được phân công sẽ cùng trạm khảo sát thực trạng, xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch hỗ trợ.

Nội dung hỗ trợ gồm đào tạo, hội chẩn, chuyển giao kỹ thuật, cấp cứu ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm, chuyển tuyến. Bệnh viện cũng hỗ trợ về quản trị, quản lý chất lượng, an toàn người bệnh, thuốc, xét nghiệm, kiểm soát nhiễm khuẩn và chuyển đổi số.

Ở lớp thứ hai, các bệnh viện chuyên khoa hỗ trợ chuyên sâu theo từng lĩnh vực cho toàn mạng lưới trạm y tế. Hoạt động này hướng đến xây dựng mạng lưới chăm sóc bệnh chuyên khoa liên tục từ bệnh viện đến cộng đồng.

Các bệnh viện chuyên khoa sẽ tổ chức đào tạo, tư vấn, hội chẩn, hướng dẫn xử trí, chuyển tuyến và chuyển giao những kỹ thuật phù hợp với năng lực y tế cơ sở.

Như vậy, mỗi trạm y tế vừa có một bệnh viện đồng hành thường xuyên, vừa được kết nối với mạng lưới bệnh viện chuyên khoa của thành phố. Mục tiêu là giúp trạm từng bước nâng cao năng lực thay vì để bệnh viện làm thay.

Song song với chương trình kết nối, ngành y tế TP.HCM thống nhất tăng cường 81 bác sĩ đa khoa, chuyên khoa có kinh nghiệm đến luân phiên tại 37 trạm y tế đang gặp khó khăn về nhân lực. Trước mắt, mỗi trạm được bảo đảm có ít nhất 5 bác sĩ trực tiếp tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Các bệnh viện được yêu cầu lựa chọn bác sĩ có kinh nghiệm thực hành, năng lực chuyên môn phù hợp với nhu cầu từng trạm. Bác sĩ luân phiên sẽ tham gia khám, chữa bệnh, quản lý bệnh không lây nhiễm, xử trí cấp cứu ban đầu, đồng thời hướng dẫn và nâng cao năng lực cho đội ngũ tại chỗ.

Ở giai đoạn tiếp theo, căn cứ kết quả khảo sát và nhu cầu thực tế, bệnh viện đồng hành sẽ đề xuất số lượng, chuyên khoa và thời gian luân phiên phù hợp với từng trạm.

Sở Y tế yêu cầu mỗi bệnh viện được phân công có lãnh đạo và đầu mối chuyên môn phụ trách, chủ động làm việc với trạm y tế, khảo sát thực trạng và xây dựng kế hoạch hỗ trợ cụ thể.

Hiệu quả chương trình không chỉ được đánh giá bằng số bác sĩ luân phiên, số buổi đào tạo hay hội chẩn, mà còn ở những năng lực trạm y tế có thể thực hiện thêm, chất lượng đội ngũ tại chỗ và mức độ tin tưởng của người dân.