Mỗi tỉnh xây dựng ít nhất một mô hình điểm về quốc phòng

Chỉ thị nêu rõ, tập trung xây dựng các mô hình điểm, điển hình tiên tiến phù hợp với điều kiện từng địa phương, cơ quan, đơn vị; bảo đảm hiệu quả, bền vững và có khả năng nhân rộng. Mỗi ban, bộ, ngành Trung ương có ít nhất một mô hình hoặc cách làm hiệu quả; mỗi tỉnh, thành phố xây dựng ít nhất một mô hình điểm về "Quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại"; lấy hiệu quả thực chất, sự tham gia của Nhân dân làm tiêu chí đánh giá, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Đồng thời, phát huy hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang; xây dựng, nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo" gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong tình hình mới. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Phong trào ở các cấp, các ngành; định kỳ hằng năm và theo giai đoạn tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu; kịp thời điều chỉnh nội dung, hình thức tổ chức phù hợp.

Lộ trình triển khai xây dựng, nhân rộng mô hình điểm, điển hình tiên tiến từ năm 2027 đến năm 2035.

Chỉ thị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Phong trào; tổ chức Phong trào gắn với các phong trào, cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; tránh chồng chéo, hình thức. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục theo hướng đa dạng, hiện đại; kết hợp hài hòa giữa phương thức truyền thống và nền tảng số. Phát huy tối đa hệ thống truyền thông đại chúng, mạng xã hội, lồng ghép với hoạt động văn hóa, văn nghệ, triển lãm, diễn đàn, tọa đàm; tăng cường các hình thức trực quan sinh động, với khẩu hiệu hành động dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp từng đối tượng, địa bàn, nhất là thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

Đồng thời, phát huy vai trò tham mưu của cơ quan quân sự địa phương các cấp, tổ chức tốt "Ngày Hội quốc phòng toàn dân" với nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở. Đẩy mạnh hoạt động kết nghĩa quân - dân; giao lưu văn hóa với các nước bạn; thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; chăm lo thực hiện tốt chính sách người có công với cách mạng; hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, chủ động tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.