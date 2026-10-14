'Moi' tiền tỷ từ người phụ nữ quen qua Tinder, Phạm Xuân Thưởng nhận cái kết đắng

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Phạm Xuân Thưởng (40 tuổi, trú phường Hải Châu, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thưởng quen biết bà N.T.H. thông qua mạng xã hội Tinder. Từ đầu năm 2025, Thưởng nhiều lần vay tiền của bà H.. Sau một số lần vay, Thưởng có trả lại tiền nhưng không đầy đủ và đến cuối tháng 4/2025 còn nợ 328 triệu đồng.

Phạm Xuân Thưởng bị khởi tố.

Sau đó Thưởng tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về việc cần tiền làm ăn để vay tiền của bà H.. Thực tế Thưởng mang tiền đầu tư vàng trên sàn giao dịch điện tử Forex. Để tạo lòng tin cho bà H., Thưởng gửi hình ảnh sổ đỏ đất tại Phú Quốc mang tên mình. Trên thực tế thửa đất này Thưởng đã bán từ năm 2018, nhưng ông ta vẫn ký giấy đặt cọc đất theo yêu cầu của bà H. để vay tiền của nạn nhân.

Chưa dừng lại, trong các tháng 6, 7/2025, Thưởng tiếp tục lấy lý do cần tiền chuộc căn nhà đang thế chấp, cầm cố để vay tiền của bà H., nhưng sự thật là mang tiền để đầu tư trên sàn Forex.

Từ tháng 7 đến cuối tháng 8/2025, Thưởng đưa ra thông tin về việc kinh doanh sim số đẹp, cung cấp danh sách sim kèm giá mua, giá bán và mức lợi nhuận dự kiến. Thưởng đã đề nghị bà H. chuyển tiền trực tiếp cho một đồng nghiệp cũ của mình, với lý do thanh toán tiền mua sim.

Tin tưởng, bà H. đã thực hiện 41 lần chuyển khoản, với tổng số tiền hơn 2,58 tỉ đồng. Theo lời khai của Thưởng, trong số 41 giao dịch được giới thiệu là mua sim, thực tế chỉ có 3 sim được mua bán.

Thưởng đã chuyển trả cho bà H. hơn 1,268 tỉ đồng; số tiền hơn 1,312 tỉ đồng còn lại chưa được hoàn trả.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Thưởng sử dụng số tiền chiếm đoạt được của bà H. để đầu tư vàng trên sàn Forex, dẫn tới thua lỗ và không còn khả năng hoàn trả.

Để phục vụ công tác điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đề nghị những cá nhân đã cho Phạm Xuân Thưởng vay tiền, chuyển tiền hoặc có giao dịch liên quan nhưng chưa được hoàn trả; những người có thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi của Thưởng chủ động liên hệ, cung cấp thông tin.