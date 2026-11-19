Sau khi rời tuyển Việt Nam, HLV Troussier trở về Pháp, dành thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh rượu vang tại Bordeaux. Theo AFP đăng trên Arab News hồi tháng 6/2026, chiến lược gia người Pháp vẫn chưa từ bỏ bóng đá.

Ở tuổi ngoài 70, HLV Troussier vẫn thể hiện khát vọng làm việc với bóng đá đỉnh cao dù hiện tại thất nghiệp (xét riêng ở công việc làm HLV). Tuy nhiên, việc nghỉ ngơi trong thời gian dài khiến ông không còn ở trạng thái của một HLV đang liên tục làm việc tại môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Cơ hội trở lại vì thế không đơn giản, nhất là khi những vị trí phù hợp với tham vọng của ông ngày càng hạn chế.

Trong cuộc phỏng vấn với AFP được Arab News đăng tải, Troussier nhắc đến mong muốn trở lại Nhật Bản, nơi ông từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia từ năm 1998 đến 2002. Nhà cầm quân người Pháp giúp Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000 và tiến vào vòng 16 đội World Cup 2002. Ông vẫn dành sự trân trọng đặc biệt cho bóng đá Nhật Bản, đồng thời tin tưởng vào sự tiến bộ của nền bóng đá này.

HLV Troussier chưa trở lại băng ghế chỉ đạo kể từ khi chia tay tuyển Việt Nam vào tháng 3/2024, và ông được cho vẫn mong muốn tái hợp với bóng đá Nhật Bản. Ảnh: VFF

“Troussier xây dựng danh tiếng tại châu Phi, nơi ông được biết đến với biệt danh “Phù thủy trắng”. Ông trở lại Pháp dẫn dắt Marseille sau khi rời Nhật Bản năm 2002. Trong sự nghiệp huấn luyện trải dài nhiều quốc gia, ông cũng từng dẫn dắt các đội tuyển Qatar, Morocco và Việt Nam.

Hiện tại, HLV Troussier đang tạm nghỉ công việc huấn luyện và sản xuất rượu vang tại Bordeaux. Ông cho biết mong muốn một ngày nào đó trở lại Nhật Bản, nơi ông cảm thấy mình “phát triển và thành công nhất” trong sự nghiệp”, Arab News thông tin vào tháng 6 năm nay.

Nếu nhìn từ mối nhân duyên và danh tiếng đã có ở Nhật Bản, HLV Troussier tái hợp với bóng đá xứ mặt trời mọc là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Nhà cầm quân người Pháp có hai yếu tố rất thuận lợi để tái hợp, gồm các thành công đáng nhớ tại đây và nhận được sự ghi nhận từ giới chuyên môn. Vấn đề là HLV Troussier nếu có thể tái hợp thì tạo ra thành công mới, hay lại rơi vào cảnh sớm chia tay?

Cần nhắc, HLV Troussier từng dẫn dắt tuyển Việt Nam từ tháng 3/2023, kế nhiệm HLV Park Hang Seo với kỳ vọng đưa bóng đá Việt Nam đến World Cup 2026. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp không thể tạo ra dấu ấn như kỳ vọng. Tuyển Việt Nam bị loại ở Asian Cup 2023 sau 3 trận toàn thua, đồng thời thất bại trước Indonesia tại vòng loại World Cup 2026. Chuỗi kết quả thất vọng khiến VFF chấm dứt hợp đồng với Troussier vào tháng 3/2024. Ông rời Việt Nam sau hơn một năm cầm quân, để lại nhiều tranh luận về triết lý và cách xây dựng đội tuyển.