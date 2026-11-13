Mỗi thông tin về liệt sĩ đều quý giá

Đội K93 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Ô Lâm. Ảnh: Đội K93 cung cấp

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Đội trưởng Đội K92, thông tin là cơ sở quan trọng để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, vì vậy đơn vị luôn chú trọng công tác tuyên truyền, triển khai mô hình “Đội tuyên truyền tri ân”, đến từng cộng đồng dân cư, xóm, ấp để giải thích mục đích, ý nghĩa của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Qua tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước và tích cực tham gia cung cấp thông tin.

Đội K92 còn tổ chức các tổ công tác đến từng gia đình, gặp gỡ người dân, lắng nghe câu chuyện lịch sử, ghi chép cụ thể vị trí, đặc điểm địa hình và tình huống hy sinh của liệt sĩ. Các thông tin tiếp nhận được tổng hợp, đối chiếu với tài liệu lưu trữ để xác minh. Nhờ vậy, nhiều nhân chứng tự nguyện cung cấp những thông tin quý giá giúp đơn vị tiếp cận các khu vực khó tìm kiếm, bổ sung thông tin chưa có trong hồ sơ.

Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đảng ủy, UBND phường Thới Sơn xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng, cần sự chung sức của cả hệ thống chính trị và nhân dân.

Chủ tịch UBND phường Thới Sơn Lý Thúy Vân cho biết: “Công tác thông tin, tuyên truyền được Đảng ủy và UBND phường chú trọng. Chúng tôi tận dụng hệ thống loa truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử, lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt, cuộc họp dân để lan tỏa sâu rộng thông điệp tri ân. Qua tuyên truyền, người dân hiểu ý nghĩa của chiến dịch 500 ngày đêm, đồng thuận và tích cực phối hợp thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ”.

Theo bà Lý Thúy Vân, thời gian tới UBND phường Thới Sơn tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị từ phường đến từng khóm, đổi mới hình thức tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình, cùng chung sức thực hiện nhiệm vụ.

Tại các địa phương trong tỉnh, công tác tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được duy trì. Phó Chủ tịch UBND xã Kiên Lương Tạ Thị Thu Thủy cho biết Đảng ủy, UBND xã xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên và tích cực phối hợp các cơ quan chuyên môn, lực lượng quân sự và Đội K92 xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Xã Kiên Lương đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các cuộc họp khu dân cư và sinh hoạt đoàn thể; vận động những gia đình sinh sống lâu năm, nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh, người cao tuổi cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia được chính quyền các địa phương quan tâm. Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Kampot Muy Virath cho biết: “Chính quyền và nhân dân tỉnh Kampot luôn ghi nhớ, biết ơn sâu sắc sự hy sinh to lớn của các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Chúng tôi cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng này”.

Ban Chuyên trách tỉnh Kampot sẽ chỉ đạo chính quyền các huyện, xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ; tổ chức các cuộc họp chuyên đề với lãnh đạo cơ sở để nắm chắc tình hình địa bàn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Đội K92 thực hiện nhiệm vụ.

Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Kampong Speu Toch Polyva cho biết chính quyền địa phương, Tiểu khu Quân sự và lực lượng công an tỉnh Kampong Speu tiếp tục phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân; tập trung thu thập, ghi nhận thông tin về nơi hy sinh, an táng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn. Các thông tin sẽ được lập hồ sơ, cung cấp cho Đội K93 phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Để thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang Lê Văn Phước đề nghị Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, các sở, ngành, đơn vị và địa phương tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền; vận động tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ bằng nhiều hình thức phù hợp. Mỗi thông tin được tiếp nhận, xác minh sẽ góp phần mở thêm cơ hội tìm thấy, đưa hài cốt các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.