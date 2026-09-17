Mỗi thôn, xóm, tổ dân phố thành lập một đội dân phòng

Số lượng thành viên đội dân phòng được xác định căn cứ quy mô hộ gia đình tại khu dân cư: Đối với địa bàn có dưới 150 hộ gia đình, đội dân phòng có từ 3 - 5 thành viên; địa bàn có từ 150 hộ gia đình trở lên, đội dân phòng có từ 5 - 10 thành viên. Mỗi đội gồm đội trưởng, đội phó và các đội viên.

Thành lập đội dân phòng tại các thôn, xóm, tổ dân phố, góp phần nâng cao khả năng ứng phó tại chỗ.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị quyết là quy định mức bồi dưỡng đối với thành viên đội dân phòng không tham gia tổ bảo vệ an ninh, trật tự, khi trực tiếp tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Cụ thể, tham gia dưới 2 giờ: được hưởng tiền bồi dưỡng tối thiểu bằng 0,3 ngày lương tối thiểu vùng/người/vụ việc. Tham gia từ 2 giờ đến dưới 4 giờ: tối thiểu bằng 0,45 ngày lương tối thiểu vùng/người/vụ việc. Tham gia từ 4 giờ trở lên hoặc nhiều ngày: cứ 4 giờ được hưởng tối thiểu bằng 0,6 ngày lương tối thiểu vùng/người/vụ việc. Trường hợp tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ vào ban đêm từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, mức hưởng được tính gấp hai lần mức tương ứng theo thời gian tham gia. Ngày lương tối thiểu vùng được xác định bằng mức lương tối thiểu vùng theo tháng áp dụng đối với người lao động làm việc trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tại thời điểm tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chia cho 26 ngày.

Các nội dung, mức chi hỗ trợ khác đối với lực lượng dân phòng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 105/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được hưởng các mức hỗ trợ khác nhau thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất. Kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Để Nghị quyết số 32/2026/NQ-HĐND đi vào cuộc sống, các cấp, ngành, chính quyền địa phương và người dân cần chủ động tìm hiểu, nắm vững các quy định mới; quan tâm xây dựng, kiện toàn đội dân phòng phù hợp với từng địa bàn; đồng thời tăng cường tuyên truyền, huấn luyện, thực hành kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phát huy hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”, xử lý kịp thời các tình huống ngay từ cơ sở.