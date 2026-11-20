• P.V: Thưa đồng chí! Thời gian qua, giáo dục Quảng Trị đã đạt được những kết quả nổi bật nào trong nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục?

- Đồng chí Lê Thị Hương: Năm học vừa qua có nhiều thay đổi lớn. Toàn ngành vừa sắp xếp tổ chức bộ máy, mạng lưới trường lớp, vừa duy trì dạy và học cho hơn 432.000 học sinh, với gần 34.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Trong bối cảnh đó, ngành vẫn đạt nhiều kết quả tích cực.

Chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững. Giáo dục đại trà ổn định, giáo dục mũi nhọn đạt nhiều kết quả tích cực. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026, có 114/174 học sinh đạt giải, trong đó có 1 giải nhất, 34 giải nhì, 35 giải ba. Tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, có 6/7 dự án đạt giải; 1 học sinh đạt giải tư tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế Intel ISEF 2025. 100% cơ sở giáo dục phổ thông triển khai giáo dục STEM. Việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá được thực hiện đồng bộ theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được đổi mới đồng bộ.

Đồng chí Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các em học sinh - Ảnh: N.M

Cùng với nâng cao chất lượng giáo dục, mạng lưới trường lớp được sắp xếp theo hướng tinh gọn. Các cơ sở giáo dục được rà soát, sắp xếp phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Đến ngày 22/9/2026, toàn tỉnh còn 453 cơ sở giáo dục công lập, giảm 460 cơ sở, tương đương 50,38% so với trước khi sắp xếp. Qua đó, nguồn lực được tập trung đầu tư cơ sở vật chất và bố trí đội ngũ hợp lý hơn.

Song song với đó, môi trường học đường ngày càng an toàn, thân thiện. Phong trào xây dựng "Trường học hạnh phúc" được triển khai. Ngành chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử, bảo đảm an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường, tai nạn thương tích, đuối nước; đồng thời tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

• P.V: Trong giai đoạn mới, giáo dục Quảng Trị xác định những nhiệm vụ trọng tâm nào? Đặc biệt, ngành có những giải pháp gì để nâng cao chất lượng giáo dục ở miền núi, vùng sâu, vùng xa và thu hẹp khoảng cách giữa các vùng, thưa đồng chí?

- Đồng chí Lê Thị Hương: Yêu cầu lớn nhất hiện nay là cụ thể hóa các chủ trương đột phá của Trung ương thành việc làm cụ thể ở từng nhà trường, bảo đảm cơ hội học tập và nâng cao chất lượng giáo dục ở mọi vùng miền. Ngành xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp nhằm thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng.

Một là, triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trọng tâm là cụ thể hóa các nghị quyết bằng những nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn, siết chặt kỷ cương, thực hiện dạy thật, học thật, thi thật và đánh giá thực chất.

Hai là, nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. Ngành tập trung triển khai đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045”; đồng thời nghiên cứu đa dạng hóa ngoại ngữ, mở rộng hợp tác giáo dục quốc tế và tạo thêm cơ hội học tập cho học sinh.

Ba là, nâng cao năng lực quản trị trường học. Ngành đẩy mạnh phân cấp, giao quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình của người đứng đầu; bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ sở giáo dục.

Để bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục giữa đồng bằng và miền núi, ngành tập trung thực hiện bốn nhóm giải pháp, gồm: Ưu tiên nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia để xây dựng phòng học, nhà ăn, khu nội trú, bán trú, công trình vệ sinh, nước sạch cho các trường học ở miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục và cải thiện điều kiện học tập cho học sinh.

Tiếp tục giữ vững sĩ số và nâng cao chất lượng. Các trường tăng cường tiếng Việt cho trẻ em, học sinh dân tộc thiểu số từ bậc mầm non, tiểu học; tổ chức tốt việc ăn, ở bán trú để học sinh yên tâm đến trường, hạn chế bỏ học.

Không ngừng chăm lo đội ngũ nhà giáo vùng khó. Ngành thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với giáo viên công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; bồi dưỡng phương pháp dạy học phân hóa, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó là nỗ lực huy động nguồn lực xã hội. Ngành sẽ tăng cường kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để trao học bổng, thiết bị học tập, tủ sách cho học sinh vùng cao...

• P.V: Để hiện thực hóa các nhiệm vụ trên, ngành Giáo dục Quảng Trị sẽ triển khai những giải pháp cụ thể nào trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học, quản lý?

- Đồng chí Lê Thị Hương: Chuyển đổi số của ngành đã có nền tảng dữ liệu khá vững chắc. Thông tin về cơ sở giáo dục, người học và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên từng bước được cập nhật, đồng bộ trên các hệ thống quản lý. Tỉ lệ ký số trong năm học 2026-2027 đạt trên 99,5%. Dữ liệu của 99,76% học sinh và 99,83% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã được đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó, hiệu quả quản trị được nâng cao, người dân thuận tiện tra cứu, xác minh thông tin; giáo viên giảm việc ghi chép sổ sách.

Trên nền tảng đó, ngành chú trọng bồi dưỡng kỹ năng số và năng lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho giáo viên trong soạn bài, xây dựng học liệu số, kiểm tra, đánh giá; đồng thời hướng dẫn sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm và bảo vệ dữ liệu cá nhân của học sinh.

Với học sinh, ngành phát triển thư viện số, học liệu số và giáo dục STEM; trang bị năng lực số để các em sử dụng công nghệ phục vụ tự học, sáng tạo. Trong quản lý, ngành khai thác cơ sở dữ liệu để phân tích, dự báo, hỗ trợ ra quyết định; đẩy mạnh xử lý công việc trên môi trường số, sử dụng chữ ký số và hồ sơ điện tử.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, ngành triển khai các giải pháp trọng tâm sau: Chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ; ưu tiên nâng cao trình độ chuyên môn, rà soát, bố trí giáo viên phù hợp với nhu cầu từng trường; đồng thời thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ giáo viên vùng khó khăn và tăng cường bồi dưỡng năng lực dạy học.

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, trong đó ưu tiên hoàn thiện cơ sở dữ liệu, nâng cấp các nền tảng quản lý và tuyển sinh trực tuyến; xây dựng kho học liệu số, bài học STEM dùng chung, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục thực chất gắn với hội nhập quốc tế. Theo đó, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng dạy thật, học thật, thi thật; đẩy mạnh giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học, trí tuệ nhân tạo, robot và triển khai đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Tiếp tục đầu tư hoàn thiện mạng lưới trường lớp và cơ sở vật chất. Ngành chú trọng rà soát, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục gắn với xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; đồng thời đầu tư hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp, góp phần nâng cao điều kiện học tập cho học sinh vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Năm 2026, ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị đã tuyển dụng 409/415 chỉ tiêu giáo viên, nhân viên, đạt 98,6%, trong đó có 42 người thuộc diện thu hút nhân tài. Ngành tiếp tục bồi dưỡng năng lực dạy học STEM và tiếng Anh; dự kiến tổ chức hơn 3.000 tiết khoa học bằng tiếng Anh, gần 9.000 bài học STEM và giao lưu công nghệ số cho hơn 9.300 học sinh; số hóa khoảng 750.000 hồ sơ, sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp THCS trước ngày 30/11/2026; đầu tư hơn 20,3 tỉ đồng trang bị máy tính phục vụ dạy học, thi trực tuyến giai đoạn 2026-2028; đưa 4 trường nội trú liên cấp giai đoạn 1 vào sử dụng và xây dựng 11 trường giai đoạn 2.

• P.V: Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng chí muốn gửi gắm điều gì tới cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh toàn tỉnh?

- Đồng chí Lê Thị Hương: Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi xin gửi lời tri ân và chúc mừng tốt đẹp tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục tỉnh nhà.

Với quý thầy cô giáo và cán bộ quản lý, tôi mong mỗi người luôn giữ ngọn lửa yêu nghề, không ngừng tự học, đổi mới và sáng tạo. Hãy lấy sự tiến bộ của học trò làm thước đo, và mỗi thầy cô là một tấm gương về đạo đức, sự liêm chính và tinh thần trách nhiệm.

Với các em học sinh, thầy cô và nhà trường luôn đồng hành, chắp cánh cho ước mơ của các em. Các em hãy chăm ngoan, học tốt, rèn luyện ngoại ngữ và kỹ năng số, nuôi dưỡng lòng nhân ái và khát vọng cống hiến để xây dựng quê hương Quảng Trị ngày càng giàu đẹp.

• P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Ngọc Mai (thực hiện)