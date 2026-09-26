'Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn' - nuôi dưỡng tinh thần tự học

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động triển khai phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Thói quen đọc sách được xây dựng từ sớm sẽ nuôi dưỡng tinh thần tự học

Phát biểu tại diễn đàn, anh Lê Hải Long, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho rằng, một thói quen đọc sách được xây dựng từ sớm sẽ nuôi dưỡng tinh thần tự học, khả năng suy nghĩ độc lập và sự chủ động tìm hiểu những điều mới, trở thành hành trang cho người trẻ trong học tập, nghề nghiệp và cuộc sống.

Anh Lê Hải Long, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Ảnh: Đăng Hải

Đề cập việc đọc sách trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, anh Lê Hải Long cho rằng, AI có thể hỗ trợ tìm kiếm, tổng hợp thông tin, gợi ý tài liệu; sách điện tử và sách nói giúp việc đọc linh hoạt hơn. Tuy nhiên, tiếp cận thông tin nhanh không đồng nghĩa với hiểu sâu. Người đọc cần tự mình đọc trọn vẹn tác phẩm, đối chiếu các quan điểm, suy ngẫm và rút ra kết luận.

Đây là quá trình rèn luyện khả năng tập trung, tư duy độc lập, năng lực tự học và bản lĩnh trước lượng thông tin ngày càng lớn. Đặc biệt, giá trị của việc đọc sách được thể hiện khi những điều tiếp nhận từ trang sách trở thành suy nghĩ, lựa chọn và hành động trong cuộc sống.

Từ năm 2021 đến nay, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã triển khai các hoạt động khuyến đọc với thông điệp "Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn". Các hoạt động được thực hiện thông qua diễn đàn, ngày hội đọc sách, trao đổi sách, xây dựng tủ sách thanh niên, giao lưu với tác giả và đưa sách đến nhiều địa bàn, nhóm thanh niên.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Lê Hải Long mong muốn phong trào "Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn" trở thành thói quen tích cực của người trẻ Việt Nam, qua đó đọc để mở rộng hiểu biết, hoàn thiện bản thân, sống có trách nhiệm và đóng góp thiết thực cho đất nước.

Sách có vai trò quan trọng trong việc hình thành tri thức, góp phần tạo nên con người

Tại diễn đàn, các diễn giả đã giao lưu, trao đổi với thanh niên, sinh viên về việc đọc sách trong thời đại AI, trong đó tập trung vào cách sử dụng công nghệ để hỗ trợ việc tìm kiếm, tiếp cận tài liệu nhưng vẫn giữ vai trò chủ động của người đọc.

Chia sẻ tại chương trình, nhà thơ Trần Đăng Khoa bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ luôn hạnh phúc, học giỏi và quyết tâm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên".

Nhắc lại những thông tin về bản thân, như việc làm thơ từ năm 8 tuổi, được truyền hình Pháp thực hiện bộ phim Thế giới nhỏ của Khoa khi 10 tuổi và thơ được dịch ra ở nhiều nước, nhà thơ Trần Đăng Khoa bất ngờ cho rằng mình là người rất bình thường. Ông khẳng định điều làm nên con đường văn chương của mình chính là chịu khó đọc sách. Đồng thời nhấn mạnh, những cuốn sách đã góp phần tạo nên con người và sự nghiệp của mình.

Từ câu chuyện cá nhân, nhà thơ gửi gắm tới thanh niên thông điệp về giá trị của việc đọc sách và sự nỗ lực trong quá trình phát triển bản thân. Nhà thơ Trần Đăng Khoa cho rằng, sách có vai trò quan trọng trong việc hình thành tri thức, mở ra cơ hội học hỏi và góp phần định hướng con đường mỗi người lựa chọn.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa chia sẻ tại diễn đàn. Ảnh: Đăng Hải

Theo chuyên gia AI Lê Công Thành, sách cũng là một loại công nghệ, ra đời từ nhu cầu ghi chép, lưu giữ và hệ thống hóa thông tin của con người.

Bên cạnh đó, AI không phải công nghệ hoàn toàn mới đối với đời sống. Các hệ thống tìm kiếm, mạng xã hội và nền tảng nội dung đã sử dụng AI để phân tích, lọc và gợi ý thông tin từ nhiều năm qua. Sự thay đổi rõ nét hiện nay là AI bắt đầu tương tác trực tiếp với người dùng, từ đó tác động nhiều hơn đến cách con người tiếp cận và xử lý thông tin.

Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao học bổng, quà tặng cho 30 sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam vượt khó học giỏi, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng. Ảnh: Đăng Hải

Thông qua diễn đàn, Ban Tổ chức hướng tới việc duy trì thông điệp “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn”, khuyến khích người trẻ bắt đầu từ những cuốn sách phù hợp với sở thích, công việc và vấn đề quan tâm, duy trì việc đọc đều đặn, trao đổi với bạn bè và vận dụng những điều đã học vào thực tế.

Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao học bổng, quà tặng cho 30 sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam vượt khó học giỏi, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng.