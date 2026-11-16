Mỗi tháng Nga thu hơn 20 tỷ USD từ bán dầu thô

Theo thông tin của kênh Telegram phân tích “Lời thì thầm của dầu mỏ” (Whisper of Oil), chỉ trong tháng 10 năm nay, Nga thu về 21,15 tỷ USD từ xuất khẩu dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí.

Theo các tác giả của nguồn tin này, đây là kết quả tốt nhất kể từ tháng 5 và cao hơn 65% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều đặc biệt đáng lưu ý là doanh thu này đạt được trong bối cảnh khối lượng xuất khẩu giảm đi, chỉ còn 6,82 triệu thùng mỗi ngày, tức là ít hơn 570.000 thùng so với cùng kỳ năm trước.

Lượng xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ đã giảm 1/3 so với năm ngoái, do các nhà máy lọc dầu đang hoạt động trong điều kiện bị tấn công bằng máy bay không người lái.

Các cuộc tấn công hiện đã tiếp diễn, bao gồm cả ở Kirishi và Omsk khiến giới phân tích cho rằng trong tháng 11, Nga có thể sẽ bán nhiều nguyên liệu thô hơn và ít nhiên liệu hơn, mặc dù dầu diesel hiện là mặt hàng đắt nhất.

Điều này có nghĩa là toàn bộ doanh thu tăng vọt của Nga đều đến từ việc giá dầu tăng cao, khi giá dầu Urals và ESPO đều giao dịch trên 100 USD/thùng.

Các tàu chở dầu từ vùng Vịnh Ba Tư đi qua eo biển Hormuz bị tấn công gần như hàng ngày; nhưng dầu của Nga không cần phải đi qua eo biển này để đến Trung Quốc và Ấn Độ; nên Nga càng kiếm được nhiều lợi nhuận hơn so với các nhà cung cấp khác.

Tác giả của bài báo cho biết thêm, dầu thô chiếm hơn 80% doanh thu từ xuất khẩu các sản phẩm dầu khí.

Mặc dù đã thu lợi nhiều hơn cùng kỳ năm ngoái, nhưng các nhà phân tích nhận thấy lượng tiền thu vào ngân sách nhà nước Nga đã giảm đáng kể.

Ngân sách Nga cần phải hoàn trả một phần thuế cho các nhà sản xuất dầu mỏ thông qua một cơ chế kiềm chế giá xăng, trong khi đồng rúp mạnh làm giảm doanh thu tính bằng rúp.

Kết quả là, doanh thu ngân sách dầu khí tháng 10 của Nga chỉ tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giảm đi 14% so với 10 tháng đầu năm.

Theo giới phân tích, nếu khu vực Trung Đông trở nên yên tĩnh hơn, giá dầu sẽ nhanh chóng giảm xuống, còn ngược lại, giá dầu sẽ tiếp tục tăng cao, chí ít là cũng sẽ bảo lưu được mức giá trên 100USD/thùng và điều đó sẽ giúp Nga tiếp tục thu lợi lớn từ xuất khẩu dầu khí.

Theo Topcor.ru