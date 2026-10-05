Mỗi tháng có hơn 500 doanh nghiệp bất động sản được thành lập

Mới đây, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026. Cụ thể, 9 tháng, cả nước có gần 149.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 1,884 triệu tỷ đồng, tăng 3,2% về số doanh nghiệp và 32,7% về vốn so với cùng kỳ năm trước. Tổng số lao động đăng ký đạt hơn 733.100 người, giảm 16,1%.

Bên cạnh đó, gần 74.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 14% so với cùng kỳ. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223.900 doanh nghiệp, tương đương bình quân khoảng 24.900 doanh nghiệp gia nhập thị trường mỗi tháng.

Trong nhóm ngành kinh tế, bất động sản ghi nhận lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng trong 9 tháng đầu năm.

Cụ thể, có 4.535 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được thành lập, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2025. Tính bình quân, mỗi tháng có khoảng 504 doanh nghiệp bất động sản gia nhập thị trường.

Tuy nhiên, bức tranh ở chiều ngược lại cũng không mấy tích cực, khi số doanh nghiệp bất động sản hoàn tất thủ tục giải thể tăng mạnh.

Trong 9 tháng, có 2.813 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hoàn tất thủ tục giải thể, tăng tới 123,3% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, cùng lúc với dòng doanh nghiệp mới tiếp tục gia nhập, thị trường cũng chứng kiến số lượng doanh nghiệp bất động sản rút lui tăng mạnh.

Tính chung toàn nền kinh tế, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tiếp tục ở mức cao. Trong 9 tháng đầu năm 2026, gần 89.800 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 9,7% so với cùng kỳ. Ngoài ra, có 33.500 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 37%.

Đáng chú ý, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể lên tới hơn 48.700, tăng 118,8% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong tháng 9, cả nước có 3.671 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 31% so với tháng trước. Trong khi đó, 9.371 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 52,1% so với cùng kỳ. Có 7.918 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng, tăng 89,3% so với tháng 9/2025.

Dù số doanh nghiệp rút lui vẫn ở mức cao, triển vọng hoạt động sản xuất, kinh doanh trong quý IV/2026 được đánh giá tích cực hơn.

Theo Cục Thống kê, 39,2% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh quý IV sẽ cải thiện so với quý III; 44,7% dự kiến duy trì ổn định và 16,1% nhận định khó khăn hơn.

Xét theo khu vực kinh tế, tỷ lệ doanh nghiệp dự báo tình hình quý IV tốt hơn hoặc ổn định so với quý III đạt 85,5% ở khu vực FDI, 83,3% ở khu vực doanh nghiệp nhà nước và 83,1% ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Dòng doanh nghiệp mới vẫn tăng, nhưng áp lực sàng lọc cũng gia tăng khi số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng mạnh. Đây sẽ là một trong những điểm đáng chú ý của thị trường trong những tháng cuối năm.