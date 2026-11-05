Mời tham dự Hội nghị ‘Công Thương đưa thương mại điện tử về xã, bệ phóng tăng trưởng hai con số’

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, việc đưa thương mại điện tử về cơ sở, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người dân là yêu cầu cấp thiết, góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, tạo động lực tăng trưởng mới từ cấp xã.

Hội nghị ‘Công Thương đưa thương mại điện tử về xã, bệ phóng tăng trưởng hai con số’ sẽ diễn ra vào 13h30 chiều ngày 11/11/2026.

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đồng thời triển khai Quyết định số 1568/QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 và Thông tư số 17/2026/TT-BCT, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị “Công Thương đưa thương mại điện tử về xã, bệ phóng tăng trưởng hai con số”.

Hội nghị do Báo Công Thương phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) và TikTok Shop thực hiện. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn chủ trì, với sự tham dự dự kiến của đại diện các bộ, ban ngành; lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương; hệ thống thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo Sở Công Thương 34 tỉnh, thành phố; lãnh đạo các xã, phường; đại diện hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, nền tảng thương mại điện tử, nhà sáng tạo nội dung, KOL, KOC và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với hơn 1.000 điểm cầu, kết nối sâu rộng đến các xã, phường trên địa bàn toàn quốc.

Hội nghị tập trung đánh giá thực trạng, tiềm năng phát triển thương mại điện tử tại cấp xã; chia sẻ các mô hình, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đưa sản phẩm địa phương lên nền tảng số, mở rộng thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ cơ sở.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự Hội nghị, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trong giai đoạn 2026 - 2030.

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