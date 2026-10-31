Mới tập yoga nên mua gì? 8 món dụng cụ giúp bạn tập tại nhà dễ dàng hơn

Dưới đây là 8 món đồ tập yoga mà bạn có thể tham khảo để xây dựng góc tập luyện tại nhà.

Thảm tập yoga

Thảm tập là món đồ nên ưu tiên khi bắt đầu yoga tại nhà. Một chiếc thảm có độ bám tốt giúp hạn chế trơn trượt khi chuyển tư thế, đồng thời tạo bề mặt êm ái hơn cho bàn tay, bàn chân và các điểm tiếp xúc với sàn.

Bạn có thể tham khảo các mẫu thảm có độ dày vừa phải, chất liệu được thiết kế với các đường định tuyến trên bề mặt. Những đường đánh dấu này hỗ trợ người mới căn chỉnh vị trí tay, chân khi thực hiện một số tư thế. Tuy nhiên, thảm chỉ đóng vai trò hỗ trợ; người tập vẫn cần chú ý hướng dẫn kỹ thuật để thực hiện động tác chính xác.

Thảm tập là món đồ nên ưu tiên khi bắt đầu yoga tại nhà

Vòng tập yoga

Với người chưa quen kéo giãn sâu, các động tác mở vai hay uốn lưng có thể tạo cảm giác khó thực hiện. Vòng yoga là dụng cụ hỗ trợ tạo điểm tựa, giúp cơ thể làm quen dần với những chuyển động này.

Vòng tập yoga nên chọn loại có khả năng chịu lực tốt. Khi sử dụng, người tập có thể tựa lưng hoặc vai vào vòng để hỗ trợ một số tư thế. Dù vậy, không nên cố uốn người vượt quá giới hạn linh hoạt của cơ thể; hãy bắt đầu với biên độ nhỏ và dừng lại nếu cảm thấy đau.

Gạch yoga

Gạch yoga hay yoga block là dụng cụ hữu ích với những người chưa thể chạm tay xuống sàn hoặc giữ tư thế ổn định. Bằng cách nâng đỡ bàn tay hoặc tạo điểm tựa cho cơ thể, gạch giúp rút ngắn khoảng cách giữa người tập và mặt sàn, từ đó hạn chế việc phải gắng sức quá mức.

Gạch yoga nên ưu tiên chất liệu xốp với độ cứng cao, thiết kế chắc chắn và các cạnh được bo tròn. Sản phẩm có thể hỗ trợ những tư thế như tam giác hoặc các động tác kéo giãn chân. Người mới nên sử dụng gạch ở độ cao phù hợp, ưu tiên sự ổn định thay vì cố đạt tư thế sâu ngay từ đầu.

Đệm quỳ đa năng

Các tư thế quỳ hoặc plank có thể khiến đầu gối và khuỷu tay chịu áp lực khi tập trên mặt sàn cứng. Đệm quỳ dày khoảng 4 cm là một lựa chọn giúp tăng độ êm tại những điểm tiếp xúc này.

Đệm quỳ nên chọn loại có độ đàn hồi tốt, bề mặt chống trượt và khả năng chống thấm nước, thuận tiện cho việc vệ sinh sau buổi tập. Ngoài yoga, đệm còn có thể dùng khi tập pilates hoặc một số bài thể lực tại nhà. Tuy nhiên, nếu đau khớp kéo dài, bạn không nên chỉ dựa vào đệm để tiếp tục tập mà cần tìm hiểu nguyên nhân.

Bóng tập yoga

Bóng tập có thể hỗ trợ người tập luyện khả năng giữ thăng bằng và tăng cường hoạt động của nhóm cơ trung tâm. Khi ngồi hoặc tựa lên bóng trong một số bài tập phù hợp, cơ bụng, lưng và hông phải phối hợp để duy trì tư thế.

Bóng tập yoga nên lựa chọn theo vóc dáng và bài tập. Sản phẩm có bề mặt mờ chống trượt và cấu trúc lưới thép bên trong theo mô tả của nhà sản xuất. Khi mới sử dụng, nên tập ở khu vực rộng, bằng phẳng, tránh xa vật sắc nhọn và chọn những động tác đơn giản để làm quen với độ nảy của bóng.

Bóng tập yoga nên lựa chọn theo vóc dáng và bài tập

Con lăn massage

Sau những buổi tập đầu tiên, một số nhóm cơ có thể xuất hiện cảm giác căng hoặc mỏi do chưa quen vận động. Con lăn foam roller sẽ hỗ trợ tự massage bằng cách lăn nhẹ trên các vùng như bắp chân, đùi và lưng.

Khi sử dụng, nên lăn chậm, điều chỉnh lực vừa phải và tránh lăn trực tiếp lên khớp, xương hoặc vùng đang bị đau, sưng. Con lăn có thể hỗ trợ thư giãn cơ nhưng không thay thế việc khởi động, thả lỏng và nghỉ ngơi hợp lý.

Miếng lót đầu gối

Nếu thường xuyên thực hiện các tư thế quỳ, miếng lót đầu gối có thể giúp buổi tập dễ chịu hơn.

Dụng cụ này đặc biệt hữu ích với người nhạy cảm khi quỳ trên bề mặt cứng. Dù vậy, hãy kiểm tra để miếng lót nằm chắc chắn, không xê dịch khi chuyển tư thế. Nếu cảm giác đau xuất hiện thường xuyên, nên điều chỉnh động tác hoặc tham khảo ý kiến chuyên môn thay vì tiếp tục chịu đau.

Vòng yoga

Vòng yoga hướng đến việc hỗ trợ các bài tập kéo giãn và massage nhẹ. Dụng cụ có thể được kết hợp trong một số bài tập yoga hoặc pilates nhằm hỗ trợ vận động vùng vai, lưng và chân.

Khi sử dụng, người mới nên làm theo hướng dẫn của từng động tác, tránh tạo áp lực quá lớn lên cột sống hoặc những vùng cơ thể đang khó chịu. Hiệu quả cải thiện vóc dáng hay tăng độ săn chắc vẫn phụ thuộc vào chương trình tập luyện, kỹ thuật và tính đều đặn, không chỉ riêng dụng cụ.