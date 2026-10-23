Mỗi tập chỉ vài phút, phim ngắn đang giữ người xem hàng giờ

Một tập kết thúc đúng lúc bí mật sắp được tiết lộ. Người xem chỉ cần bấm tiếp để biết câu trả lời. Nhưng khi tình huống vừa được giải quyết, một mâu thuẫn khác lại mở ra. Độ dài vài phút của từng tập vì thế không nói lên tổng thời gian dành cho cả bộ phim.

Báo cáo Owl & Co. được giới thiệu ngày 22.10 ghi nhận 63 tỉ lượt xem và tổng cộng 2 tỉ giờ xem phim ngắn trong quý III/2026 trên các ứng dụng được theo dõi. Đây là dữ liệu của một phạm vi nền tảng khảo sát, không phải thống kê riêng về người Việt Nam.

Cũng theo báo cáo được dẫn lại, trên 20 nền tảng hàng đầu ngoài Trung Quốc, tỷ lệ phim ngắn dọc phát hành trong quý do AI tạo ra tăng từ 3% ở quý I lên 66% ở quý III.

Hình ảnh phim ngắn AI “The great and powerful genie”. Nguồn: ReelShort.

Câu chuyện chưa kết thúc, khoản chi mới bắt đầu

Phim ngắn dọc được thiết kế phù hợp màn hình điện thoại, thường chia câu chuyện thành nhiều tập rất ngắn. Bài phân tích về loại nội dung này đăng ngày 28.9 mô tả các bộ phim có thể kéo dài 50–100 tập; một phần được xem miễn phí, sau đó người dùng có thể phải xem quảng cáo, nạp điểm hoặc mua gói thành viên để tiếp tục.

Những mô-típ như bị phản bội rồi trả thù, bị coi thường rồi lộ thân phận giàu có, bí mật gia đình chưa được giải đáp tạo ra chuỗi chờ đợi. Người xem không nhất thiết tìm đến vì câu chuyện mới lạ, họ có thể ở lại để chờ nhân vật được minh oan hoặc biết kết cục của một tình huống.

Từ góc độ tiêu dùng, điều cần nhìn là tổng trải nghiệm chứ không phải một lần mở khóa. Một khoản trả nhỏ có thể dễ được chấp nhận khi người xem đang muốn biết đoạn tiếp theo, nhiều lần trả nhỏ lại tạo thành chi phí khác hẳn cảm giác ban đầu.

Tương tự, mười tập ngắn vẫn là một khoảng thời gian đáng kể. Cảm giác “chỉ xem thêm một chút” có thể khiến người dùng ít chú ý đến thời gian tích lũy. Đây là lý do nên kiểm tra thời lượng sử dụng ứng dụng thực tế, thay vì ước lượng bằng độ dài từng tập.

AI tăng số lượng, chất lượng vẫn phải giữ chân khán giả

Làn sóng phim ngắn không chỉ có các nhân vật do máy tạo ra. Ngày 22.10, những hình ảnh đầu tiên của Thâm Cung Nội Chiến: Cung Tường Chiết Liễu được giới thiệu, đánh dấu việc TVB đưa thương hiệu quen thuộc sang dự án phim ngắn hợp tác với nền tảng Hồng Quả. Trần Hào trở lại với nhân vật Khổng Võ sau 22 năm.

Sự tham gia của một thương hiệu truyền hình lâu năm gợi ra cuộc cạnh tranh khác: phim ngắn có thể giữ nhịp nhanh mà vẫn đầu tư cho diễn xuất, bối cảnh và nhân vật đến đâu. Không nên đánh đồng định dạng ngắn với chất lượng thấp, cũng không thể xem việc dùng AI là bảo đảm cho một câu chuyện hấp dẫn.

Đối với khán giả, lựa chọn có ích nhất là xác định trước mình muốn dành bao nhiêu thời gian và tiền cho bộ phim. Trước khi trả phí, cần đọc cách tính giá, phạm vi nội dung được mở và điều kiện gia hạn nếu đăng ký gói. Với trẻ em, người lớn nên kiểm tra chính nội dung và phân loại của phim, thay vì cho rằng hình ảnh hoạt họa hoặc nhân vật AI đương nhiên phù hợp.

Một tập phim ngắn có thể là cách giải trí thuận tiện. Điều đáng cân nhắc bắt đầu khi người xem liên tục kéo dài thời gian hoặc trả thêm tiền chỉ để thoát khỏi cảm giác câu chuyện còn dang dở. Quyền lựa chọn khi ấy nằm ở khả năng dừng lại theo ý mình, chứ không phải ở việc ứng dụng còn bao nhiêu tập để xem tiếp.